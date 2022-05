Tomašević pozirao na koncertu Maidena u društvu zamjenice

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević sinoć je bio na koncertu Iron Maidena u zagrebačkoj Areni, a za tu priliku prigodno je odjenuo majicu legendarnog heavy metal benda.

Fotografijom s koncerta pohvalila se dogradonačelnica Danijela Dolenec na kojoj su Tomašević i ona pozirali sa zastupnicom Sandrom Benčić i voditeljem podružnice Čistoće Davorom Vićem.

- Legacy of the Beast upravo kreće - napisala je Danijela uz fotografiju na kojoj društvo nasmijano pozira. Ispod fotografije dobili su mnoštvo komentara i pohvala te su im pratitelji poručili da su oni 'ekipa budućnosti'.

- Divno je vidjeti gradsku vlast na koncertu, a da nije tambura, ganga i rera - komentirali su.

- Gdje još postoje ovakvi ljudi na vlasti? Nigdje - pisalo je u komentaru.

- Ponosna sam na gradsku vlast. Bravo - dobili su pohvale.

Podsjećamo, koncert britanskih legendi održan je u sklopu njihove Legacy of The Beast turneje. Iron Maiden je u Zagrebu priredio vrhunski spektakl, scenografija se mijenjala za svaku drugu pjesmu, a Bruce je neumorno skakao po pozornici. Najveće uzbuđenje u publici izazvao je hit 'Fear of the dark'.

