Tomčić: 'Grubnić mi uređuje fotografije, fantastično to radi'

Operna pjevačica i trenutačna članica žirija 'Supertalenta' Martina Tomčić (44) sve je aktivnija na društvenim mrežama, a za Story je priznala ono što se nagađalo - fotografije joj uređuje Marko Grubnić (37).

- Da, Marko mi obrađuje fotografije, to fantastično radi i ne vidim problem u tome - kaže Martina. Iako na Instagramu objavljuje i uređene fotografije, nađe se i poneka bez šminke i filtera.

- Imate videa i fotografije na kojima sam potpuno bez šminke, filtera. Dopuštam si potpunu slobodu objavljivati i obrađene i neobrađene fotografije - rekla je.

Martina se prisjetila i neugodnog iskustva koje ju je snašlo kad je imala 19 godina i dobila prvi angažman u operi u Grazu.

- Jednu večer spomenuti dirigent dopratio me do haustora zgrade u kojoj sam stanovala i ponudio da me prati u stan - rekla je Martina koja je dirigenta odbila, a potom su se angažirali i odvjetnici.

Osim što je Martina na uređene fotografije primila brojne pohvale svojih obožavatelja, bili su i oni koji su komentirali kako operna pjevačica 'ne liči na sebe'.

