Tomislav Ivčić poginuo je prije 31 godinu: Ovako je izgledao njegov posljednji rođendan

Na današnji dan 1993. godine život je u teškoj prometnoj nesreći u Zagrebu izgubio jedan od omiljenijih izvođača domaće glazbene scene, Tomislav Ivčić. Zadranin je iza sebe ostavio desetke nosača zvuka i veliki opus hitova koji se i dan danas rado pjevaju i izvode. Svoj glazbeni put započeo je 1970-ih godina i napisao preko 200 pjesama, a njegova 23 albuma prodana su u 2.500.000 primjeraka. Nema fešte bez njegove 'Večeras je naša fešta', a njegova 'Kalelarga' svojevrsna je zadarska himna.

U kolovozu 1991. godine emitirana je Ivčićeva antiratna pjesma 'Stop the war in Croatia'. Pjesma je poslala poruku čitavom svijetu, a dospjela je i na Billboardovu ljestvicu top 100.

Foto: Patrik Samuel Cvetko/Privatni album/kolaž

'Bio je autoritativan čovjek'

Ivčić se rodio 6. siječnja 1953. godine. Osim glazbe, dobro mu je išao i nogomet. Nakon završene gimnazije upisao je studij ekonomije u Zagrebu, smjer vanjska politika i već tad je bio zvijezda u usponu. U braku sa suprugom Slavicom dobio je sina Ivana i kćeri Kristinu i Izabelu.

- Bio je autoritativan čovjek s ogromnom količinom karizme, topao čovjek koji se uvijek volio šaliti - rekla je jednom prilikom Izabela o svom ocu.

U studenom prošle godine u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održao se koncert u čast legendarnom glazbeniku, a suorganizatorica je bila upravo Izabela.

- U ime mog oca smo ovaj put napunili Lisinski kao što je on preko deset puta u svojoj karijeri tijekom deset godina. Ovo je koncert za njega. Za dječaka koji je počeo sanjati velike snove u Zadru, a koje je ostvario u Zagrebu i to baš ovdje, u ovoj dvorani - rekla je tad.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Sin Ivan najmlađi je od troje djece, a imao je svega sedam godina kad je ostao bez oca čiji ručni sat ne skida s ruke.

- Svi mi govore da sam njegova kopija, a kad gledam stare fotografije, doista vidim da sam mu jako sličan. Vrlo često sretnem ljude koji su ga poznavali i koji o njemu pričaju sve najljepše. To nam je svima velika utjeha, ali i otegotna okolnost jer se svi trudimo da svojim postupcima ne naštetimo ugledu koji je uživao među prijateljima i znancima. No to nas tjera da budemo bolji ljudi - rekao nam je Ivan nedavno.

'Okupio je ljude dva sata prije fešte'

Njegov posljednji rođendan s obitelji bio je 40., a feštu je organizirao u posljednji trenutak.

- Rekao je tad da bi bio zadovoljan kad bi doživio 60, na što sam se jako pobunila i rekla mu da je to premalo. Ta njegova rečenica me jako uznemirila. Onda se iznenada sjetio da je 40 ‘okrugla brojka’ i da bismo navečer svi mogli u pizzeriju Estrada k prijatelju, danas također pokojnom glazbeniku, Mustafi Ismailovskom Mucu. I da će pozvati sve drage prijatelje. Pitali smo ga kako misli da će mu se itko odazvati kad ih je počeo zvati dva sata prije fešte. Iste večeri skupilo ih se 50-ak i svi su ostali do jutra. Bio je to njegov zadnji rođendan koji smo slavili - prisjetila se mlađa kći Kristina.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL (ilustracija)

Povodom 30 godina od smrti i 70 godina od rođenja zadarskog glazbenika prošloga ljeta je na zadarskom Forumu ispred crkve sv. Donata bio veliki koncert 'Tomislav Ivčić... 30 godina nakon'. U Ivčićevu čast pjevali su Zorica Kondža, Doris Dragović, Tedi Spalato, Neno Belan, Matija Cvek, Mia Dimšić, Ivana i Marija Husar, Ivana Kindl, Tomislav Bralić i klapa Intrade, Ivica Sikirić-Ićo, Vlado Kalember, Mladen Grdović, grupa Forum, Ive Županović, Marina Tomašević, Jure Brkljača, klapa Munita te Davor Pekota i klapa Niko.

Foto: Foto ilustracija/Dino Stanin/PIXSELL

Ivčić je bio aktivan i u politici, a 1990. godine postao je član Hrvatske demokratske zajednice. Nakon tri godine kandidirao za zastupničko mjesto u Hrvatskom saboru. Građani su ga i izabrali za predstavnika, no poginuo je nekoliko tjedana prije stupanja na dužnost.

Foto: Privatni album