Tomislav izbacio Antoniju, a s njime se došla suočiti Marina: Stela u panici, evo konkurencije

Moj osjećaj je da ću ja danas ispasti, a osjećaj mene nikad ne vara, rekla je Antonija u emisiji 'Ljubav je na selu'. Tomislav se činio sve sretniji kako se izbacivanje bližilo jer je već odlučio da kući šalje Antoniju, iako je s njom još uvijek morao 'odraditi' romantični spoj u prirodi.

To je bila prilika da Antonija i on porazgovaraju o tome zašto je odlučio izbaciti baš nju te zašto nisu uspjeli postati niti prijatelji. On joj je, izgleda, jako zamjerio ponašanje na speed dateu.

- Ti meni nisi dala da uopće dođem do riječi. Ti si mene toliko uvrijedila. Protiv Samante nemam ništa, ali ti mi nisi dala do riječi - rekao je pa dodao:

- Tebi smeta što smo Stela i ja zajedno, jel tako? - upitao ju je. Antonija je do demantirala, ali mu je dala do znanja da joj smeta to što nije bio iskren.

'Marinu si zaboravio drugi dan', spočitala mu je Antonija, a on je rekao kako mu Marina više ništa ne znači. Iako su ispred sebe imali košaru sa šampanjcem i hranu, Antonija je izgubila apetit i nije htjela jesti.

Zatim su odlučili kako neće ničemu nazdraviti. 'Mi ne možemo biti ni prijatelji', zaključili su. Kasnije je Tomislav izbacio Antoniju iz showa, ali onda se iza njega pojavila Marina, djevojka koju je vidio nakratko, ali prema kojoj je već razvio osjećaje jer su se čuli i prije početka showa.

Ona je morala otići u prvoj epizodi i to zbog obiteljskih problema koje je morala riješiti. Sada se vratila, nezadovoljna, jer je Tomislav našao drugu djevojku.

- Šokiran sam - govorio je Tomislav, a Matea je u autu, dok se vozila prema njemu rekla da joj je Tomislav rekao da je voli, a završio je isti dan s drugom.

Gledatelji su komentirali kako je Stela sada sigurno u panici jer je mislila da je pobjednica, a sad će morati dokazati Tomislavu da ga uistinu voli.

- Ode kuća i bazen - šale se.

