Tomislav ljubio Samantu pa se sramio, nije ju oduševio: 'Ne sjećam se puse, bilo je bezveze'

Nisam navikla na ovo. Za mene su hoteli i apartmani. Ne paše mi nikako, ljutila se Kata u showu 'Ljubav je na selu'. Dame su stigle na prva upoznavanja s farmerima, zlatne djevojke su odabrane, a sada je vrijeme i za prve 'brze spojeve'. Nakon početnog uzbuđenja, vrlo je brzo uslijedio hladan tuš - djevojke su smještene u pravom pravcatom izviđačkom kampu, a spavat će u šatorima. I dok su neke bile oduševljene, druge nisu mogle sakriti šok i nevjericu.

- Katastrofalno. Zar smo mi to jadni zaslužili! - nije bila impresionirana ni Samanta. A nakon što su se konačno smjestile, stiglo je vrijeme za uljepšavanje jer susreti s farmerima opako su se približili.

- Važan mi je taj prvi susret. Moram zablistati! Bitan je prvi dojam jer onda sve kreće u glavi - spremna je bila Renata. Tomislav i Marina prekršili su pravilo showa po kojem ne smiju kontaktirati prije susreta uživo u emisiji. Naime, dopisivali su se putem društvenih mreža. Marina je sada stigla na susret s Tomislavom, no zbog nerješivih obiteljskih obaveza morala je nenadano napustiti snimanje.

- Čim riješim to, vraćam se! - poručila je Marina, a iznenađeni i tužni Tomislav obećao joj je da će je čekati. 'Čekao sam taj trenutak da je upoznam uživo, nisam ne nadao da će mi otići. Teško mi je', kazao je.

Sve je bilo spremno za brze spojeve, a svoje je djevojke prvi dočekao farmer Krunoslav Pavlaković.

- Imaš svijetle oči, vidi ti se duša. Vidi se da si patio, ali imaš još puno ljubavi za dati - 'pročitala' ga je Irena. No nakon što je ugledao Ines Petrić, farmer o drugim damama više nije mogao razmišljati, a u glavnu temu njihova razgovora promaknuo se seks.

- Mislim da sam ga malo uzbudila. Ne zna u što se upušta - poručila je Ines. Na redu je već bio džentlmen Branko Stanša koji je dame srdačno dočekao. 'Jesmo li superpar? Imate li matičara?', rekla je odmah šaljivo Silvana, no farmera je najviše fascinirala Ruskinja Inna.

- Potrudit ćemo se da se malo bolje upoznamo - poručio joj je. A emotivni Tomislav Skejć i dalje je razmišljao o Marini, no bilo je vrijeme da upozna i ostale djevojke. Samanta ga nimalo nije očarala, a čak joj je nekoliko puta i predbacio ponašanje u prošloj sezoni showa i ljubljenje u gepeku s farmerom Nevenom.

Stela ga je zaintrigirala na prvu. 'Od jedan do deset – desetka! Top!', bio je zadovoljan mladi farmer. I farmer Milan Milinković upoznao je konačno svoje dame. Priznao je da ga je fascinirala Mirjanina fotografija s pitonom koju mu je poslala uz pismo, a Renata je otkrila da farmera poznaje otprije, iako je on isprva tvrdio kako je se ne sjeća.

- Mislim da je to bilo prije sedam godina preko Facebooka. Došla sam raščistiti neke stvari, da bude fer i pošteno - rekla je Renata, jasno davši do znanja da će otkriti tko je tu koga blokirao. 'Ja sam oduševljena. Podsjeća me na medonju. Baš onaj slatki, bucmasti, sad bih ga ištipala!', ipak je oduševljeno poručila da ju je osvojio.

A na svoje ispitivanje dame je priveo i bivši FBI-evac Ivo Lepeš, najstariji farmer sezone – pa ih izrešetao o očekivanjima, razlozima prijave, ali i seksu. 'Što očekuješ od mene? Bi li htjela mene zavoditi stalno, svaki dan i noć? To je meni san života', samouvjereno je istraživao Ivo, dok su dame ipak bile malo suzdržanije.

''Oduševila me. Žena kao da ima 25 godina'', dijelio je komplimente šarmer Ivo šakom i kapom. A stigao je red i na Damira Topleka, koji je naveo kako ga zanimaju vesele, pozitivne djevojke, spremne za zabavu, a upravo su mu takve i stigle. Od glazbe, energije pa sve do veličine ''alatke'', tema za razgovor bilo je napretek.

''Bit ću iskrena. S obzirom na to da sam devet i pol godina u celibatu i da me nitko nije dirao ni grlio, malo sam se tresla'', priznala je Nikita. A nakon prvih susreta, stiglo je vrijeme i za prvi party sezone, koji je vrlo brzo postao jako vruć i rasplesan.

Ines je Krunu odmah pozvala na ples, a on joj je posvetio svoju punu pažnju pa su se ostale dame malo i naljutile. Renati je pak zasmetalo što Milan nije više vremena proveo s njom.

''Ja nisam lovac, ja sam lovina'', poručila mu je. Damir i njegove dame večer su završili noćnim kupanjem u bazenu.

Tomislav i Stela odvojili su se od ostalih kako bi se bolje upoznali, a nakon što ju je otpratio na spavanje, posvetio se Samanti, a večer je nenadano završila strastvenim francuskim poljupcima.

''Samo smo isprobavali! Samo sam se htio zabaviti s njom, nisam mislio ništa ozbiljno'', pravdao se mladi farmer.

''Ljubi se tako da se ni ne sjećam'', komentirala je Samanta. Jutro nakon farmerima i kandidatkinjama pridružila se i voditeljica Anita Martinović kako bi ispitala dojmove s tuluma, a Tomislav i Samanta lagali su kako su samo - razgovarali.

''Nisam htio da to izađe u javnost. A pogotovo ne želim da Stela misli da sam nju htio prevariti. Radije bih to prešutio'', pokušao se izvući farmer. ''Ukoliko se ljubio, ispalo bi da je lagao o svojim osjećajima prema meni. Ali, kažem, to je njegov odabir'', poručila je iznenađena Stela.

