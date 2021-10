U večerašnjoj emisiji showa 'Brak na prvu' stigao je zadnji dan Medenog mjeseca nakon koje kreće iduća faza eksperimenta, zajednički život. Parovi su zbog toga iskreno razgovarali o odnosima.

Prvi ozbiljni razgovor započeli su Erna i Edin. Ona je vodila glavnu riječ dok se on opravdavao i odgovarao na njezina pitanja.

- Ne bih mogao svaki dan biti s takvom prijateljicom koja stalno priča - zaključio je Edin.

- Potrebno mi je da muškarac kaže što misli - smatra Erna.

Drugi razgovor odvio se između Kristine i Tomislava. Iako su na početku izmjenjivali nježnosti, Tomislavove spore reakcije i neizražavanje emocija počele su mučiti Kristinu koja mu je odlučila sve iskreno priznati.

- Kako ti je bilo sa mnom na Medenom mjesecu? - pitala ga je Kristina, a on je Tomislav je odgovorio:

- Iznenadila si me s prvim poljupcem. Malo mi je to bilo prebrzo.

Kristina se zbog njegovih riječi rasplakala i otvorila dušu.

- Imam osjećaj da nisi iskren, da nisi ušao iskreno u ovaj eksperiment i da si ušao samo zbog zezancije i društva. Mislim da ne želiš ništa ozbiljno i molila bih te da mi to kažeš - rekla je kroz suze jer je očekivala da će njihova veza svakim danom sve više napredovati, što se ne događa.

- Stvaraš mi veliki pritisak i mislim da imamo puno vremena da razgovaramo o tome. Možda tebi izgleda da sam ja hladan, ali meni treba vremena da razmislim - iskren je bio Tomislav pa dodao:

- Ne razumijem odakle takva prisila i zašto tako silno želi u meni izazvati emociju i iz mene istjerati ljubav. Bojim se da će njezine emocije biti toliko jake da ću morati naći neku prostoriju da se sakrijem od toga.

- Mislim da je on lik za zezanciju - rekla je Kristina.

Kroz razgovor Tomislav i Kristina zaključili su da je došlo do nesporazuma i 'krivog dojma' s obje strane.

- Ja njega na ništa ne forsiram, ali očekujem da će mi svaki dan pružiti više pažnje. Ne očekujem od njega da ćemo spavati zajedno i da ćemo se seksati pet puta na dan, mene to ne interesira. Mi se moramo zbližiti da vidimo ima li kemije između nas, ali on se ne trudi da bi do toga došlo - priznala je uplakano Kristina, dok se Tomislavu stvari prebrzo odvijaju te mu treba vremena da se opusti.

- Mislim da ću morati jako dobro razmisliti da li idem dalje i da li ću joj dati vremena da stane na loptu no, smatram da će ishod biti pozitivan i za mene i za nju - rekao je Tomislav na kraju razgovora.

Bračni parovi vratili su se s Medenog mjeseca i uselili u stanove gdje će pokazati kako funkcioniraju poslije nakon opuštajućeg putovanja.

Prilikom obilaska stanova parove su najviše iznenadile uokvirene fotografije s vjenčanja. Neki od njih smatrali su da izgledaju predobro dok neki i nisu bili zadovoljni viđenim.