Tomislava (25) iz Tomislavgrada nova je Miss hrvatske dijaspore

Izbor Miss hrvatske dijaspore 2023. bio je u nedjelju u dvorani Gospodar prstenova u Tomislavgradu. Pobijedila je Tomislava Dukić (25) iz Tomislavgrada.

Završila je Kineziološki fakultet u Splitu. Vrlo je disciplinirana i predana sportskim aktivnostima te zdravom životu. Za njezine pratilje proglašene su Monika Bodulović i Margita Hrženjak.

Djevojke su nosile odjeću dizajnerice iz Tomislavgrada Marijane Dukić odnosno njezin brand torbi Mon Cheri, Angels fashion te vjenčanice salona vjenčanica Nikolina.

Kako bi zablistale na izboru pobrinuli su se beauty studio M by Martina Kelava, frizerski salon „Z“ by Zdravka Mihojević, beauty studio 'Milla' by Milla Mamić, beauty studio 'DM' Dragice Mioč, make up artistica Dražena Tokić i frizerski studio Pink Lady Cecilije Smiljanić.

U programu, koji su vodili Frano Ridjan i Maja Pašalić, nastupio je Ivan Ivica Martić te kao specijalni gost večeri Mate Bulić i umjetnica na violini Nikolina Pandža Skoko iz Mostara.

Vlasnica licence i direktorica Miss Hrvatske za Miss svijeta Iva Loparić Kontek naglasila je kako je izuzetno raduje što je nakon toliko godina uspjela realizacija eventa Miss hrvatske dijaspore.

- Zahvaljujem se vladi Hercegbosanske županije i gospodinu Ivanu Vukadinu, načelniku općine Tomislavgrad Ivanu Buntiću, gradu Livnu, generalnom sponzoru Eko Stridonu, zlatnim sponzorima HT Eronetu, Marina Frapa resortu iz Rogoznice, BTG-u d.o.o Tomislavgrad, kao i domaćinu, dvorani Gospodar prstenova - istaknula je Iva.

Izbor za Miss hrvatske dijaspore ujedno je i posljednji održan izbor na kojem se birala predstavnica za finale. Ona se, kao i sve županijske pobjednice, plasirala direktno u finale najstarijeg izbora ljepote u Hrvatskoj, izbora za Miss Hrvatske 2023.

Ove se godine slavi njegova 30. obljetnica, a najljepša Hrvatica bit će okrunjena 27.studenog u Zagrebu.