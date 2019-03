Tonči Huljić: 'Kad Doris uđe u studio i zapjeva, ti se naježiš'

Nema karijere koja ide stalno prema gore, iskreno je rekao Tonči Huljić (57) te progovorio o svom velikom uspjehu, legendarnoj grupi Magazin.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

- Ono što je problem Magazina je što imamo ženske pjevačice, ali je to dobro došlo meni kao autoru. Kod muškaraca što si stariji, dobivaš na vrijednosti. Na moju sreću, muškarcima idu u prilog godine pa postaju legende. Samo deset godina prije bili su metuzalemi, a onda odjednom se promijenio sklop - ispričao je Tonči pa nastavio:

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

- U ona vremena, 80-ih godina, bilo je prirodno da djevojka postane žena, da se uda... U takvim situacijama moraš uzeti novu pjevačicu - rekao je u emisiji 'U svom filmu' na HRT-u. Od hrvatskih glazbenik umjetnika neizmjerno cijeni Doris Dragović (57).

- Kad Doris uđe u studio i počne pjevati, ima takvu karizmu i glas, ti se stalno ježiš. Uvijek je jača od pjesme. Ono što mi je neobično drago je da je najbliža njoj Jelena Rozga - rekao je Tonči.

Foto: Privatni album

Huljić je zaslužan za uspjeh Joška Čaglja Joleta (47).

- Jole je nešto posebno. Bio je stvarno jedan eksperiment. Fascinirala me količina ljudi koja dolazi na nastup nekoga tko ne bi trebao biti zvijezda. Količina djevojaka koje su dolazile bilo je nešto na što ti moraš obratiti pažnju. Poslao sam ga na Melodije Jadrana s pjesmom 'Duša od papira'. Interesiralo me do kud to ide - ispričao je.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

O Huljiću mnogi glazbenici imaju riječi hvale.

- On je svašta radio. ima lijepu biografiju. Malo tko to ima - rekao je Goran Bregović (68), a ništa drugačije ne misli ni Tonči.

- On je jedan specifičan mozak, mentalitet, vrlo mudar čovjek. Ni jedna njegova riječ nije slučajna - kaže.

Uz sebe uvijek ima suprugu Vjekoslavu Huljić (55).

- I dalje živim u uvjerenju da sam glava familije, ali da nje nema, ja bih cipele oblačio na ruke. Izbjegavamo javna pojavljivanja, ali na sreću imamo vrlo širok krug prijatelja. Pazimo da nas ne bude previše u javnosti, vremena su teška - opisao je Tonči njihov odnos.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Vjekoslava mu je i privatno i poslovno velika podrška - rekao je Miroslav Lilić. Par je u dugogodišnjem braku dobio sina Ivana i kći Hanu, koji su naslijedili njihove gene.

- Hana je odličan kompozitor, napravila je nekoliko pjesama za sebe. Više su za englesko govorno područje, ali je s mamom napravila i hrvatske verzije. Najveća mana mojoj djeci je prezime. Ponudio sam im da odu živjeti i raditi u London, ali oni vole biti ovdje. Kažu da im je ovdje baza i da putuju po svijetu - ispričao je.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Tonči je nedavno obradio pjesmu pokojnog Olivera Dragojevića 'Dva put san umra', ali na drugačiji način sa Zagrebačkom filharmonijom.

- Ja s Oliverom nisam puno radio. Oliverovu karijeru je zaista obilježio Zdenko Runjić, mi ostali smo bili samo gosti - rekao je.