Tonči Huljić na dočeku u Zadru otpjevao pjesmu koju je snimio s Massimom: 'Ovo je za njega'

Zadrane je u novu godinu uveo Tonči Huljić (61) uz taktove njegovog benda Madre Badessa.

Huljić je prije nastupa izjavio da će otpjevati jednu pjesmu koju je svojevremeno napravio u suradnji s Massimom, koji je preminuo prije nekoliko dana.

- Ja i on smo otpjevali jedan duet, zove se Fuman. Nevjerojatno je obzirom na to što ga ja snašlo da se ta pjesma tako zove. Otpjevat ću pjesmu i za njega i za sebe i to s nekim njegovim glasom - rekao je Huljić za RTL prije nastupa.

Tonči je komentirao kako se s veselog dočeka za tri dana mora vratiti na jedan tužan događaj, misleći na Massimov sprovod.

Huljić osim zdravlja i ljubavi u novoj godini želi nastupati više u inozemstvu, što već i ima u planu.

