Petar Grašo (45) i Hana Huljić (30) snimili su 2016. godine pjesmu 'Srce bez vodiča', a u tom trenutku je Grašo za mlađu glazbenicu imao samo riječi hvale.

- Kad sam rekao Tončiju kako bih želio surađivati s Hanom, nije bio najsretniji jer nije želio da ljudi misle kako ju je on gurnuo u to. No kada je čuo kako je zvučala u studiju, znali smo da je to pun pogodak. Hanu smatram dijelom obitelji - rekao je tad Grašo za domaće medije.

- Petar nam je obiteljski prijatelj i baš me razveselilo što s njim mogu otpjevati pjesmu koju je zavolio na prvu. Zamolio me da mu otpjevam vokal, a ubrzo smo snimili spot u kojem glumim anđela jer se on spominje u tekstu. Jako mi je drago što sam mogla sudjelovati u ovoj lijepoj pjesmi - poručila je Hana koja je tad bila u sedmogodišnjoj vezi s glazbenikom Tomislavom Šošićem.

Podsjetimo, izvori bliski pjevaču otkrili su da je glazbeni par navodno već neko vrijeme zajedno. Oni to zasad nisu komentirali.