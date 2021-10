Nakon što se podigla medijska prašina vezana uz novu vezu pjevača Petra Graše (45) i 15 godina mlađe pjevačice Hane Huljić (30), za Večernji list sve je odlučio prokomentirati njen otac, legendarni Tonči Huljić (57).

Huljić je jednostavno iznio svoje stavove i mišljenje njegove supruge Vjekoslave (58):

- Razumljiv mi je interes medija po pitanju Hane i Petra, ali nikada se nisam javno referirao na privatan život i odnose, kako svoje obitelji, tako i izvođača s kojima radim. Tim više što i Petar i Hana imaju slične stavove prema prezentaciji osobnog života u medijima, a Petar je uz to i veliki obiteljski prijatelj. Ako su oni sretni, a koliko vidim jesu, onda smo Vjekoslava i ja sretni.

Tonči je još dodao kako se nada da će 'Petar uskoro uzeti time out od ovakvog tempa nastupa, kako bi priveli kraju snimanje pjesme koja ga čeka'.

Petar i Hana 2016. godine snimili su pjesmu 'Srce bez vodiča' za koju je glazbu napisao Hanin otac Tonči, a tekst potpisuje njezina majka Vjekoslava. Navodno se Huljić isprva protivio toj suradnji.

- Ja sam forsirao taj duet, a tata Huljić se čak malo bunio. Drago mi je da smo ga uspjeli nagovoriti, iako djeluje malo strogo - šalio se tad Petar.

To im je bila prva suradnja, a oboje su imali samo riječi hvale jedno za drugo. Inače se poznaju još od djetinjstva, a Huljići Grašu smatraju obiteljskim prijateljem.

- Petar nam je obiteljski prijatelj i baš me razveselilo što s njim mogu otpjevati pjesmu koju je zavolio na prvu. Zamolio me da mu otpjevam vokal, a ubrzo smo snimili spot u kojem glumim anđela jer se on spominje u tekstu. Jako mi je drago što sam mogla sudjelovati u ovoj lijepoj pjesmi - poručila je Hana tada.

Iako su viđeni zajedno u Splitu i očevidci su tvrdili da se par 'ne skriva', niti Hana niti Grašo nisu potvrdili ili negirali šuškanja o svojoj vezi.

- Nemam za sada nikakvu reakciju od Petra - rekla nam je Grašina voditeljica komunikacija Martina Podgorski.