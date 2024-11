Tonči Huljić pohvalio unuku Albu u 'Superstaru': 'Ona ima dvije godine i pjeva Kraljicu noći...'

Hitmejker i član žirija 'Superstara',Tonči Huljić (63) pohvalio je unuku Albu u prošloj epizodi showa. Nakon nastupa Nikoline Kolarić, koja je izvela skladbu iz opere Carmen, rekao je natjecateljici: 'Ti bi se super slagala s mojom Albom. Ona ima dvije godine i pjeva Kraljicu noći'.

S Tončijem se složila i Nika Turković.

- Znaš kako pjeva - nadovezala se oduševljeno.

Alba je kći Tončijeve kćeri Hane (33) i njezinog supruga, pjevača Petra Graše (48). Par je dobio Albu u srpnju 2022., pet mjeseci nakon što su se vjenčali u crkvi sv. Dominika u Splitu. Hana je nedavno rodila i njihovo drugo dijete, sina Tonija.

- Toliko uživam u svakom trenutku s njom, znam da će brzo narasti i možda sad jedva čekam da naraste, ali kad naraste bit će mi žao. Predivna je, vesela je, unijela je nešto posebno u naš život - rekla je Hana ranije o malenoj Albi za IN Magazin.

Priznala je da njoj i suprugu puno pomažu obje bake, ali je temelj obitelji, ipak, ljubav između nje i Petra.

- To da dijete odrasta u ljubavi, što danas nažalost nije toliko često i uvijek mi je žao djece koja nemaju to i to mi je teška tema, tako da sam sretna da ona to ima. Tu ljubav i taj osmijeh - dodala je.

