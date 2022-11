Tonči Huljić stao u obranu zeta Graše: 'On nije iskoristio lik i djelo Olivera za samopromociju'

Petar Grašo nedavno je imao koncert u Beogradu koji je jednim dijelom izveo u čast glazbenom velikanu Oliveru Dragojeviću, a Tonči Huljić smatra kako njegov zet nije iskoristio lik i djelo Olivera za samopromociju. Naime, Oliver nije htio do kraja svog života nastupiti u Beogradu, a nakon Grašinog koncerta pjevač se našao na meti kritika javnosti.

- Čovjek pjeva moje pjesme. To što je neke od njih pjevao Oliver, to nema veze. Stvar je izvučena iz konteksta jer to nije bilo jedino ime koje je spomenuo, nego nekoliko njih. Hrvatski tisak je to zlorabio na čudan način. On nije konfliktna osoba i zadnji je koji bi se trebao vaditi na bilo koga. On je toliko sam sebi dovoljan, da mu ne treba ni Sting ni itko drugi - izjavio je Huljić u razgovoru za Story.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Huljić se osvrnuo i na svoju unučicu Albu koju je njegova kćer Hana rodila u u srpnju ove godine.

- Alba je mali vilenjak. Vjerojatno svaki djed govori tako o svojoj obitelji, ali ovdje je nešto čudno i to svi primjećuju - ispričao je te dodao kako se Hana odlično snašla u ulozi majke.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Imponira mi i ponosan sam na nju. Do jučer je bila moje dijete, a sad je nečija majka. Vrlo je odgovorna, strpljiva i blaga. Ono što Alba najviše voli je to kad joj njezina majka pjeva.

Podsjetimo, Tonči, Vjekoslava i sin Ivan došli su na promociju Rozginog albuma 'Minut srca mog'. U suradnji s Huljićem, Rozga je odlučila preraditi starije pjesme, iz vremena dok je bila pjevačica grupe Magazin. Nakon dubljeg razmatranja, Rozga, Tonči i Vjekoslava Huljić odlučili su da to bude 19 pjesama.

Foto: John Pavlish

