Tonči Huljić (59) gostovao je sinoć u emisiji 'Puls Srbije' na Kurir televiziji gdje je otkrio planove za budućnost, ali je i oštro kritizirao glazbenu scenu u Hrvatskoj.

- Što se tiče moje glazbe, u budućnosti možete očekivati neke nove stvari, prešao sam i na klasiku. Dosta sam radio tijekom lockdowna, prošla godina za mene je bila jako plodna - otkrio je glazbenik.

Tonči je jako nezadovoljan zbog glazbe u Hrvatskoj.

- Glazba je osrednja, za jedne je kao sramota slušati narodnu muziku pa je nitko ne pušta na radiju. Ti pjevači koji čije se pjesme puštaju na radiju, rade nebitnu glazbu i to dovodi do općeg zatupljenja. Svi oni to jako dobro znaju i svi bi htjeli biti plaćeni kao zvijezde iz Srbije - rekao je Tonči.

Glazbenik se potop osvrnuo i na situaciju s koronavirusom.

- Plaši me ovo naglo popuštanje mjera, mislim da će ponovo skočiti broj zaraženih. U Hrvatskoj kao da korone nema, i mislim da to nije dobro. Došlo je dosta turista, ima kontrole ali ne možete vi spriječiti druženje, ljudi su željni toga - rekao je Huljić.

