Tonči mekog srca: Završio na pozornici grleći slijepu djevojku

Treća epizoda glazbenog showa 'Zvijezde' započela je s djevojkom iz Kostrene, Vedranom Vukušić (27). Uz pjevanje, hobi joj je plesanje na svili. Peteročlanom žiriju se predstavila pjesmom Bobbyja Hebba 'Sunny', no na kraju joj se nitko nije podignuo.

- Krenulo je tako dobro, no kako je pjesma išla dalje, ti si tonula sve više - rekao joj je Jacques.

Foto: Pedja Milosavljevic/+381641260959/thepedja@gmail.com/STARSPORT

Nakon nje, na scenu je stupio kuhar Marcco Cuccurin (17) iz Pule, koji je nastupio i u RTL-ovim 'Zvjezdicama'. Marcco je otkrio da njegov tata nije želio da se rodi s obzirom na to da su ga roditelji dobili neplanirano. U show je došao kako bi tata ozbiljnije shvatio njegovu ljubav prema glazbi. Marcco je otpjevao pjesmu 'Your Man' Josha Turnera.

Prva se na fotelji podignula Nina, a za njom Andrea te Jacques koji se vrlo brzo spustio dolje. Na kraju su se podignuli i Toni i Grašo. - Kao da si se rodio na pozornici - rekla mu je Nina koja mu je postala mentorica, a Tonči mu je rekao da je lijepo imati snove, ali da nastavi listati kuharice.

Foto: AKK

Valeria Jacek dolazi iz Đakova i uskoro će napuniti 18 godina. I ona je bila u prvoj sezoni 'Zvjezdica' i tada je stigla do polufinala, a san joj je postati pjevačica i otići iz svog malog mjesta. Valeria je otpjevala Aviciijevu 'Addicted To You' i već nakon prvog stiha Jacques je podignuo fotelju, a za njim i svi ostali.

- Ja te ne dam nikome, sve sam pokazao svojim reakcijama, i to je to - rekao joj je Jacques koji joj je postao mentor.

Foto: Pedja Milosavljevic/+381641260959/thepedja@gmail.com/STARSPORT

Natjecatelj Željko Grozaj (39) dolazi iz Donje Lomnice, oženjen je i ponosan otac sina (10). Radio je kao kuhar i paralelno pjevao, no prije pet godina kuhaču je zamijenio tamburicom. U showu je otpjevao Oliverovu pjesmu 'Vjeruj mi', a iako mu se nitko nije ustao, Jacques je otkrio da poznaje Željka i da je pjevao s njim pa ga je zamolio da otpjeva jednu kajkavsku popevku, što je oduševilo žiri i publiku.

Foto: AKK

Iz Malog Lošinja na pozornicu je stigla Dorotea Dumenčić (21). Studentica je medicinsko-laboratorijske dijagnostike te obožava pjevati, a ima i svoj bend s kojim nastupa po otocima. Dorotea je otpjevala pjesmu Alanis Morissette 'You Oughta Know', a svi članovi žirija stisnuli su zeleni gumb.

- Zbog ovakvih ljudi kao što si ti trebali bi postojati ovakvi showovi. Sviđa mi se što sam čuo i što vidim - rekao joj je Grašo koji je prvi podignuo fotelju. Dorotea je željela da joj Grašo bude mentor, a tako je na kraju i bilo i to ju je silno razveselilo.

Foto: Pedja Milosavljevic/+381641260959/thepedja@gmail.com/STARSPORT

Danijela Vidas (24) dolazi s Raba, ali živi u Zagrebu jer je slijepa i ide u školu za slijepe i slabovidne. Danijela studira poslovnu ekonomiju, a oslijepila je s četiri godine. Danijela i skija, a pjevanje joj je najveća ljubav. Na pozornici je otpjevala pjesmu Mije Dimšić 'Život nije siv' i svi članovi žirija podignuli su svoje fotelje, a Tonči je pred kraj njezine izvedbe ustao i otišao na pozornicu kako bi je poljubio i zagrlio.

Foto: Pedja Milosavljevic/+381641260959/thepedja@gmail.com/STARSPORT

Publikom se prolomio pljesak, Andrea je zaplakala, a Tonči joj je rekao da je došao do nje kako bi pohvalio njezinu hrabrost što ne nosi naočale.

- Tako je, želim pokazati da sam ista kao drugi i da se i ja mogu sama našminkati - rekla mu je Danijela.

- Ti si doista posebna, a svijet je za tebe ružičast, a ne crn, siv ili bijel - rekao joj je Grašo. Danijeli je Tonči prepustio da odabere svog mentora s obzirom na to da su joj se svi ustali, a ona je odabrala Ninu.

Foto: Pedja Milosavljevic/+381641260959/thepedja@gmail.com/STARSPORT

Slavica Marijan (24) dolazi iz Livna, a po struci je ekonomistica, no želja joj je postati pjevačica. Slavica je otpjevala Adelinu pjesmu 'One and Only', a ovaj je put Tonči prvi podignuo fotelju. Kad je otpjevala, Nina je zaključila kako je Slavica imala veliku tremu, a Andrea je rekla da je izvedba podsjetila na ulazak u more kad je hladno. Tonči je Slavicu prepustio Nini da joj bude mentorica.

Foto: Pedja Milosavljevic/+381641260959/thepedja@gmail.com/STARSPORT

Sljedeći se na pozornicu popeo Roko Blažević (18) iz Splita, koji je sudjelovao u drugoj sezoni 'Zvjezdica', a samo godinu dana poslije pobijedio je u 'Pinkovim Zvjezdicama'. Ovaj je put Roko odlučio otpjevati pjesmu Michaela Bublea 'Cry Me a River'. Roku su se podignuli svih petero članova žirija.

- Ja sam oduševljena - rekla je Nina, a Jaques koji se prvi podignuo i odlučio mu postati mentor rekao je da je 'zvijezda rođena'.

Foto: Pedja Milosavljevic/+381641260959/thepedja@gmail.com/STARSPORT

Kristina Kelebuh (28) dolazi iz Dugog Sela, voli pisati pjesme i eseje, svirala je i flautu u limenoj glazbi, a muž joj je prenio ljubav prema narodnoj glazbi. Kristina je nastupila s pjesmom Vesne Pisarović 'Da znaš', a u osmom je mjesecu trudnoće. Prva je zeleni gumb stisnula Andrea, koja se jedina podignula komentirajući da je to učinila samo zato da ne bi dobila ječmenac.

- Odabrala si odličnu pjesmu za tebe i lijepo je tekla u tvojoj izvedbi - rekla joj je Nina, a Tonči ju je zamolio da otpjeva nešto narodno za kraj. Budući da se Andrea podignula, zaključili su da bi Kristina trebala proći dalje.

- S obzirom na to da će ovaj show trajati, a vi ste u blagoslovljenom stanju, ti ćeš ići dalje, ali bez mentora - rekao joj je predsjednik žirija Tonči.

Foto: Pedja Milosavljevic/+381641260959/thepedja@gmail.com/STARSPORT

Zadnji je na scenu došao Hrvoje Krištofić (27) koji dolazi iz Čakovca, a studira na glazbenoj akademiji i frontmen je čakovečkog benda Genova. Tata mu je glazbenik od koga je i naslijedio ljubav prema glazbi, a s obzirom na to da je sa 16 godina izgubio mamu i odgajali su ga tata i baka, nastup je posvetio upravo njima.

Otpjevao je pjesmu Atomskog skloništa 'Za ljubav treba imat dušu'. Iako se Jacques prvi podignuo, pa zatim Nina i ostali, na kraju se on jedini spustio nazad.

- Imaš strahovitu boju glasa, ali ne znaš još kontrolirati svoju snagu - rekla mu je Nina.

Foto: AKK

- Kupio si me s tim što voliš grupu Toto kao i ja - rekao je Grašo.

- Ja sam se podignuo prvi, ali nisi za mene, no smatram da te ovaj show treba jer si kvalitetan - zaključio je Jacques, a Grašo mu je postao mentor.

Tko će još dobiti svog mentora, gledatelji će saznati iduće subote na RTL-u.