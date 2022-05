Tončica objavila fotke s plaže i oduševila: Sirena izašla iz mora

Novinarka i voditeljica Tončica Čeljuska (53) otvorila je sezonu kupanja u rodnoj Baškoj Vodi, a time se naravno pohvalila i na društvenim mrežama. Pozirala je u kupaćem kostimu koji je naglasio njezinu figuru, a fotografija na kojoj leži u plićaku oduševila je njezine pratitelje.

- More uvik spasi. Život krade, more vrati. Vrime prođe, al stoju sati. Tu san dite, to me hrani - napisala je Čeljuska uz fotografiju na kojoj pozira na plaži, a objavila je i jednu na kojoj leži u plićaku.

Iako se već nalazi u šestom desetljeću za svoj izgled redovito dobiva brojne komplimente.

- Opa mala. Zgodnica - napisala je jedna od pratiteljica.

- Savršeno lijepa i zgodna - dodala je druga.

- Sirena izašla iz mora - zaključio je pratitelj.

Voditeljica je jednom prilikom sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila i inspirativnu poruku.

- Brinuti o tome što će drugi misliti, što će reći o tome što radimo, koga volimo, čemu težimo znači odreći se vlastite autentičnosti! Drugi imaju svoje viđenje, ali to je njihova stvar. Svi, baš svi imaju pravo na izbor, pa i pravo na grešku. To je možda i najvažnije ljudsko pravo - napisala je Tončica u objavi.

- Divan dan vam želim, uz želju da donosite svoje odluke iz vlastite dubine, a ne zbog 'dušobrižnika' koji znaju što je najbolje i 'prikladno' za vas ! Uvijek slušajte sebe, instinkt je Božji dar - dodala je

