Toni Braxton 56. rođendan je obilježila atraktivnom fotkom

U svom rođendanskom odijelu, poručila je Toni Braxton svojim brojnim pratiteljima na društvenim mrežama u nedjelju. Pjevačica je u subotu proslavila 56. rođendan, a tom se prigodom fotografirala u atraktivnoj modnoj kombinaciji.

Glazbena diva koju obožavatelji pamte po hitu 'Un-break my heart', obilježila je glasom devedesete godine.

Foto: Instagram

'Osjećala sam se plitko'

Iza sebe ima brojne uspjehe, ali i bitku s autoimunom bolešću. Pjevačica kao i Selena Gomez (31) pati od lupusa, koji su joj dijagnosticirali 2010. godine. Ranije je priznala kako su upravo lupus i loše imovinsko stanje razlozi zbog kojih se razvela od glazbenika Keria Lewisa (52) prije deset godina.

- Osjećala sam se plitko jer smo se bivši muž i ja razveli zbog problema s novcima. No, u tom trenutku sam otkrila da imam lupus, morala sam otkazati nastupe i nisam mogla zarađivati. Tko želi voditi brigu o osobi koja je cijelo vrijeme bolesna? Nije on to nikada rekao, ali jednostavno sam to osjetila - rekla je pjevačica.

Foto: Jennifer Graylock/Press Association/PIXSELL

Nakon braka s Lewisom, Toni je potražila sreću s reperom Bryanom Williamsom (54), poznatijim kao Birdman. Počeli su se viđati 2016. godine, a u lipnju iste godine prvi su se put pojavili na crvenom tepihu kao par. Zaruke su potvrdili u veljači 2018.

- To je moja cura, prijatelj, obitelj, ljubav, vojnik, život. Ona je moje sve. Voljet ću je do smrti - jednom je prilikom izjavio reper.