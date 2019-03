Toni i Dora otvorili dušu: 'Kći Lana je bila velik heroj i borac'

Natjecatelji showa 'Superpar' Dora Skelac i Toni Patrčević pred kamerama su ispričali svoju tragičnu priču o gubitku djeteta te kako su se nakon toga još više zbližili.

- Lana je bila veliki heroj i borac, a bolovala je od malformacijskog sindroma, od rođenja je bila na operacijama. Borila se koliko se mogla boriti, sve do mjesec dana prije drugog rođendana kad je, nažalost, odustala od svoje borbe. Nje nema, ali će uvijek biti dio nas, bit će uvijek tu, ne tijelom, ali mislima, srcem će uvijek biti tu...- ispričala je Dora.

- Dobio sam drugo zdravo dijete i treba dignuti glavu i pokušati se boriti da to prođe - priznao je Toni dodajući da je njihova veza ulaskom u show 'Superpar' dosegnula još jednu ljepšu, novu razinu.

Dora i Toni ispričali su nam sve o svojim razlozima ulaska u reality, koliko je sudjelovanje u televizijskoj emisiji stavilo njihovu ljubav na kušnju i kako je okolina reagirala...

- Toni i ja prvenstveno smo se prijavili da bi se zabavili. Imali smo viziju da bi mogli uspjeti i išli smo vidjeti gdje se naša veza nalazi, koliko se poznajemo, odnosno ne poznajemo te da naučimo nešto od drugih. Da upoznamo nove ljude i da se zabavimo - priča nam Dora.

- Kroz igre smo shvatili na što smo spremni jedno za drugo i da imamo malo veća očekivanja što se tiče nas. Tamo je naša ljubav stavljena na kušnju. Ali kako on i ja iz svakog poraza i svugdje izađemo još jači to će utjecati na našu vezu samo na bolje. Zapravo ja i Toni smo dosta bili odvojeni jedno od drugoga zbog njegova posla, pa zapravo nismo provodili toliko vremena zajedno sve dok nismo dobili nasu drugu kćerku. U biti, mogla bi reći da se mi tek sada upoznajemo - dodala je natjecateljica Superpara.

- Tek sad vidim da smo nas dvoje isti. Koliko sam mislila da smo različiti, toliko smo zapravo isti. Oboje reagiramo u zanosu. I puknemo. Kada sam upoznala Tonija znala sam da je on taj. Moram priznati da smo se vrlo kratko znali kada sam ostala trudna. Ali tada je bio uz mene. Rekao je da smo mi njegove i da će se on boriti za nas. Tako je i bilo. Cijeli se naš život žrtvovao kako bi on zaradio za ono za što nam je trebalo. To me je i privuklo na njemu, njegov cilj, jer nije htio odustati od nas koliko god nam je teško bilo. On je jako vrijedan čovjek i za mene ce Toni bit moje svjetlo na kraju puta. Znam da se mogu oslonit na njega, da nas neće ostaviti kada nam bude teško. Znam da ćemo uspjeti - rekla je.