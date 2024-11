Toni poželio da ga cure crtaju golog, a Valentina priznala: 'Ja nisam navikla na skidanje...'

Farmer Toni pripremio je zabavan zadatak za svoje dame u novoj epizodi showa 'Ljubav je na selu'. Podijelio im je papire i olovke, a one su ga morale nacrtati dok im je pozirao polugol, sa sjekirom u ruci.

- Jeste kad crtale nekog golog? - pitao je Toni i iznenadio djevojke.

Foto: RTL

- Mislim da nisam nikad crtala nekog golog. Ne sjećam se. Kako da crtam golog, ne znam - odgovorila je Valentina.

- Što je akt? Akt je neki crtež, nešto, ne znam točno što - komentirala je.

Pitala je Tonija želi li da njega nacrtaju golog, a on je rekao da da.

- Nikad nisam nekome pozirao gol da me crta - otkrio je.

Foto: RTL

Objasnio je Mariji i Valentini da je svjestan da nije neki primjerak za to, a njih je to nasmijalo.

- Što ćeš se skinuti pa da te gledamo golog? - pitala je Valentina.

Marija se požalila da joj to nije lagodna situacija. Pitala je Valentinu je li joj ugodno kad se Toni tako skida.

- Ja nisam navikla na skidanje - odgovorila je ona.

Foto: RTL

Marija ju je pitala je li ljubomorna, a onda je predložila Toniju, koji je skinuo majicu, da ga crta s majicom dok ga Valentina može golog.

- Ne, ne - istaknuo je farmer.

- Meni osobno nije problem to što je on skinuo majicu već mi je bio problem to što je on ipak dečko od Valentine - komentirala je Marija.

Foto: RTL