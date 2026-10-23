Toni Starešinić predstavio je Eksterminator II: 'Nadam se da će vas novi album protresti...'

Toni Starešinić nastavlja istraživati zvučni svemir projekta Eksterminator albumom „Eksterminator II“. Prethodno izdanje „Eksterminator ’81“ bio je koncertni presjek njegova dotadašnjeg rada, obuhvativši glazbu iz razdoblja Chui, Mangroovea i njegova solo stvaralaštva. Novo izdanje donosi četiri autorske skladbe u kojima se isprepliću eksperimentalni jazz, elektronika i space rock.

Starešiniću se pridružuju Janko Novoselić na bubnjevima i Andrej Jakuš na trubi i elektronici, glazbenici poznati po radu u različitim sastavima. Njihov zajednički zvuk nastavlja Starešinićev dugogodišnji interes za retrofuturizam, ovoga puta s još izraženijim pomakom prema jazzu, elektronici i svemirskim zvučnim pejzažima.

„Retrofuturizam je nešto što me prati kroz cijelu moju instrumentalnu karijeru i ovo se nastavlja na tom tragu. Otišli smo korak dalje, više u smjeru jazza, elektronike i spacea“, kaže Starešinić.

Album je nastao spontano, oslanjajući se na glazbenu povezanost trojice izvođača i njihovu sposobnost da reagiraju jedni na druge bez dugotrajnog razrađivanja aranžmana. „Album smo snimili jednostavno, gotovo iz prve, bez nekog posebnog isprobavanja, jer nas trojica imamo odličnu kemiju“, objašnjava Toni.

Četiri skladbe na albumu nose naslove „Molitva tehno papi“, „Eksterminator zahtijeva žrtvu“, „Kralj dopamina“ i „Sljedećih deset minuta je ključno“.

Singl „Kralj dopamina“ donosi Tonijev komentar svakodnevice obilježene društvenim mrežama, stalnom dostupnošću sadržaja i potragom za novim podražajima. Ta se tema provlači kroz cijeli album, čiji naslovi dodatno naglašavaju autorov pogled na digitalno doba.

„Cijeli album je moj komentar na ovo suludo digitalno ovisničko doba u kojem sada živimo, što i naslovi pjesama prate. ‘Kralj dopamina’ ima baš tu energiju i taj šus koji nadilazi sve što možete dobiti od ovih društvenih mreža. Nadam se da će vas album protrest, vjerujemo da će vam osvojiti i um i dušu“, poručuje Starešinić.

Singl prati videospot Dalibora Barića, koji glazbenom svijetu Eksterminatora daje dodatnu audiovizualnu dimenziju. Spot funkcionira poput malog filma, s osebujnim vizualnim jezikom koji prati karakter skladbe.

„Eksterminator II“ donosi četiri skladbe koje povezuju eksperimentalni jazz, elektronički zvuk i rock energiju, uz prostor za improvizaciju i istraživanje zvučnih mogućnosti instrumentarija. Starešinićeve klavijature i elektronika, Jakuševa truba obrađena zvučnim procesorima te Novoselićevi bubnjevi grade zvuk koji se oslanja i na preciznu izvedbu i na spontanost zajedničkog muziciranja.

POSLUŠAJTE 'KRALJ DOPAMINA'

Toni Starešinić, Andrej Jakuš i Janko Novoselić predstavit će ga uživo 13. studenoga u zagrebačkoj Močvari, u sklopu 13. NO Jazz Festivala.

Izdanje „Eksterminator II“ slušajte na svim streaming servisima.