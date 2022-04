Tonyjem nagrađena glumica iz Sopranosa umrla u 96. godini

Umrla je Rae Allen, glumica koja je najpoznatija po seriji 'Obitelj Soprano', 'All in the Family' i filmskoj adaptaciji 'Damn Yankeesa'. Imala je 95 godina.

Glumičin predstavnik Kyle Fritz potvrdio je njenu smrt za The Hollywood Reporter u srijedu.

- Imao sam zadovoljstvo predstavljati Rae Allen više od 20 godina. Ona je bila jedna od najdarovitijih glumica s kojima sam ikada imao zadovoljstvo raditi. Zauvijek ću biti zahvalan što sam bio dio njenog nevjerojatnog putovanja - stoji u izjavi.

Allen je rođena u Brooklynu 1926. godine i studirala je dramu u HB Studiju u Greenwich Villageu. Također je bila alumna klase Američke akademije dramskih umjetnosti 1947.

Svoju prvu nominaciju za Tonyja za najbolju glavnu glumicu zaradila je u predstavi kao radoznala reporterka Gloria u Damn Yankees 1955. Ponovno je nominirana za Traveler Without Luggage 1967., a osvojila je Tonyja za najbolju glavnu glumicu u predstavi za And Miss Reardon Drinks a Little 1971.

Podsjećamo, prošli tjedan preminuo je i glumac Paul Herman na svoj 76. rođendan koje je svoju popularnost također stekao ulogom u seriji 'Obitelj Soprano'.

