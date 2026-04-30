Top 10 najboljih serija na HBO-u

HBO Max i ovog tjedna donosi bogat izbor filmova i serija koje su osvojile gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za večernji binge, donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova – uz detaljne opise, glumačku postavu i ocjene!

Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj:

1. Euphoria IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 88%

Provokativna drama o skupini srednjoškolaca koji se snalaze u svijetu ljubavi, prijateljstva, droge i društvenih mreža. U glavnoj ulozi: Zendaya. (SAD, 2019., Drama)

2. From IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 96%

Stanovnici tajanstvenog američkog gradića bore se za opstanak protiv prijetnji iz okolne šume i pokušavaju pronaći izlaz iz noćne more. Glume: Eion Bailey, Harold Perrineau. (SAD, 2022., Horor)

3. Doc IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 46%

Nakon ozljede mozga, dr. Amy Larsen budi se bez sjećanja na posljednjih osam godina i mora iznova učiti kako biti liječnica i majka. Glume: Molly Parker, Omar Metwally. (SAD, 2025., Drama)

4. The Pitt IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 97%

Napeta bolnička drama o timu hitne pomoći u preopterećenoj i podfinanciranoj bolnici u Pittsburghu. Glumi: Noah Wyle. (SAD, 2025., Drama)

5. Georgie & Mandy's First Marriage IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 89%

Zabavna serija o mladom paru koji odgaja obitelj i suočava se s izazovima odraslog života u Teksasu. Glume: Montana Jordan, Emily Osment. (SAD, 2024., Komedija)

6. Privileges IMDB: 7.0

Mlada zatvorenica dobiva priliku za iskupljenje radeći u luksuznom pariškom hotelu, gdje se suočava s ambicijom i izdajom. Glume: Manon Bresch, Melvil Poupaud. (Francuska, 2026., Drama)

7. Rooster IMDB: 7.2

Autor na sveučilištu pokušava izgraditi odnos s kćeri, što dovodi do komičnih i emotivnih situacija. Glume: Steve Carell, Phil Dunster. (SAD, 2026., Komedija)

8. Half Man IMDB: 7.0

Nakon nasilnog incidenta na vjenčanju, priča nas vodi kroz zamršene odnose dvojice 'braće' i njihovu prošlost. Glume: Richard Gadd, Jamie Bell. (UK, 2026., Drama)

9. Hacks IMDB: 8.2, Rotten Tomatoes: 100%

Mračna komedija o mentorstvu između legendarne komičarke iz Las Vegasa i mlade, buntovne spisateljice. Glume: Jean Smart, Hannah Einbinder. (SAD, 2021., Komedija)

10. The Other Bennet Sister IMDB: 8.3

Mary Bennet, neobična i često zanemarena sestra, odlučuje preuzeti sudbinu u svoje ruke u ovoj suvremenoj obradi klasične priče. Glume: Ella Bruccoleri, Richard E. Grant. (UK, 2026., Drama)

*uz korištenje AI-ja