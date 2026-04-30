Top 10 najboljih serija na HBO-u

Otkrijte koje su serije najgledanije na HBO-u u Hrvatskoj za ovaj tjedan! Donosimo vam detaljan pregled top 10 hitova s opisima, glumačkom postavom i ocjenama – inspirirajte se za svoj sljedeći serijski maraton!

Admiral

HBO Max i ovog tjedna donosi bogat izbor filmova i serija koje su osvojile gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za večernji binge, donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova – uz detaljne opise, glumačku postavu i ocjene!

Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj:

1. Euphoria IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 88%

Provokativna drama o skupini srednjoškolaca koji se snalaze u svijetu ljubavi, prijateljstva, droge i društvenih mreža. U glavnoj ulozi: Zendaya. (SAD, 2019., Drama)

2. From IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 96%

Stanovnici tajanstvenog američkog gradića bore se za opstanak protiv prijetnji iz okolne šume i pokušavaju pronaći izlaz iz noćne more. Glume: Eion Bailey, Harold Perrineau. (SAD, 2022., Horor)

3. Doc IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 46%

Nakon ozljede mozga, dr. Amy Larsen budi se bez sjećanja na posljednjih osam godina i mora iznova učiti kako biti liječnica i majka. Glume: Molly Parker, Omar Metwally. (SAD, 2025., Drama)

4. The Pitt IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 97%

Napeta bolnička drama o timu hitne pomoći u preopterećenoj i podfinanciranoj bolnici u Pittsburghu. Glumi: Noah Wyle. (SAD, 2025., Drama)

5. Georgie & Mandy's First Marriage IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 89%

Zabavna serija o mladom paru koji odgaja obitelj i suočava se s izazovima odraslog života u Teksasu. Glume: Montana Jordan, Emily Osment. (SAD, 2024., Komedija)

6. Privileges IMDB: 7.0

Mlada zatvorenica dobiva priliku za iskupljenje radeći u luksuznom pariškom hotelu, gdje se suočava s ambicijom i izdajom. Glume: Manon Bresch, Melvil Poupaud. (Francuska, 2026., Drama)

7. Rooster IMDB: 7.2

Autor na sveučilištu pokušava izgraditi odnos s kćeri, što dovodi do komičnih i emotivnih situacija. Glume: Steve Carell, Phil Dunster. (SAD, 2026., Komedija)

8. Half Man IMDB: 7.0

Nakon nasilnog incidenta na vjenčanju, priča nas vodi kroz zamršene odnose dvojice 'braće' i njihovu prošlost. Glume: Richard Gadd, Jamie Bell. (UK, 2026., Drama)

9. Hacks IMDB: 8.2, Rotten Tomatoes: 100%

Mračna komedija o mentorstvu između legendarne komičarke iz Las Vegasa i mlade, buntovne spisateljice. Glume: Jean Smart, Hannah Einbinder. (SAD, 2021., Komedija)

10. The Other Bennet Sister IMDB: 8.3

Mary Bennet, neobična i često zanemarena sestra, odlučuje preuzeti sudbinu u svoje ruke u ovoj suvremenoj obradi klasične priče. Glume: Ella Bruccoleri, Richard E. Grant. (UK, 2026., Drama)

Ako još niste pogledali ove hit naslove, sada je pravo vrijeme da ih dodate na svoju listu za gledanje! Koji je vaš favorit s popisa?
 

 *uz korištenje AI-ja

