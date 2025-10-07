Obavijesti

OD CRTIĆA DO HORORA

Top 10 najgledanijih filmova: Provjerite što se najviše gledalo na Netflixu proteklog tjedna

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Netflix Promo

Donosimo listu najgledanijih filmova na Netflixu u Hrvatskoj proteklog tjedna. Domaća publika najviše je birala animirane uspješnice.

Netflixova ponuda u Hrvatskoj i prošlog je tjedna bila prepuna raznovrsnih hitova – od urnebesnih animacija za cijelu obitelj do romantičnih komedija. Provjerite što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski maraton.

1. Hotel Transylvania 3: Ljetni odmor

Ova animirana avantura vodi Drakulu, Mavis, Johnnyja i ostatak čudovišne ekipe na luksuzni odmor na brodu za čudovišta. Drakula se zaljubljuje u kapetanicu Eriku, koja skriva tajnu – potomak je slavnog lovca na čudovišta Van Helsinga. U glavnim ulogama: Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez. 

SAD, 2018., Animirani, Sony Pictures

2. Hotel Transylvania 2

Kad u hotel stigne Drakulin otac Vlad, dolazi do sudara staromodnog vampirizma i modernog života. Obiteljske i čudovišne peripetije garantiraju dobru zabavu za sve uzraste.

SAD, 2015., Animirani

3. French Lover

Najveća aktualna zvijezda Abel Camara slučajno upoznaje Marion, običnu djevojku iz susjedstva, ni ne sluteći da će to biti početak velike ljubavne priče. Romantična komedija s Omarom Syjem u glavnoj ulozi. 

Francuska, 2025., Romantična komedija

4. Hotel Transylvania

Drakula vodi ekskluzivni hotel za čudovišta, daleko od ljudskog svijeta. Sve se mijenja kad mladić otkrije hotel i zaljubi se u Drakulinu kćer. 

SAD, 2012., Animirani

5. Ruth & Boaz

Talentirana pjevačica napušta glazbenu scenu Atlante i seli u mali grad u Tennesseeju, gdje pronalazi ljubav i novi smisao, ali prošlost je ne pušta. 

SAD, 2025., Romantična drama

6. Steve

U 24 ključna sata, ravnatelj popravne škole Steve pokušava održati red među problematičnim učenicima, dok se istovremeno bori s vlastitim mentalnim zdravljem. Cillian Murphy briljira u glavnoj ulozi. 

Irska, 2025., Drama

7. Oblačno s ćuftama 2 (Cloudy with a Chance of Meatballs 2)

Nakon katastrofalne oluje hrane, Flint i prijatelji otkrivaju da njegov stroj još radi i stvara mutirana čudovišna jela. Moraju spasiti svijet od gladnih takodila i drugih kulinarskih čudovišta! 

SAD, 2013., Animirani

8. Delirium

Nakon izlaska iz psihijatrijske ustanove, muškarac nasljeđuje vilu svojih roditelja. Ubrzo ga počinju proganjati jezivi događaji i vjeruje da je kuća ukleta. 

SAD, 2018., Horor

9. The Holdovers

Mrgodni profesor ostaje s nekoliko učenika u školi tijekom božićnih praznika. Neočekivano se zbližava s problematičnim učenikom i kuharicom koja je nedavno izgubila sina. Paul Giamatti u Oscarom nagrađenoj ulozi. 

SAD, 2023., Komedija

10. The Wrong Paris

Dawn misli da odlazi na spoj u Pariz u Francuskoj, ali završava u Parizu u Teksasu. Iako planira bijeg, privlačnost prema kaubojskom neženji mijenja njezine planove. 

SAD, 2025., Romantična komedija

