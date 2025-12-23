Otkrijte koje serije najpopularnije na HBO Maxu u Hrvatskoj ovog tjedna. Donosimo vam detaljnu listu top 10 najgledanijih naslova, uz opise i ocjene – provjerite što se gleda i što ne smijete propustiti!
Top 10 najgledanijih serija na HBO-u u Hrvatskoj ovaj tjedan
HBO Max nastavlja privlačiti gledatelje u Hrvatskoj bogatom ponudom serija. Donosimo vam najnoviju tjednu top listu najgledanijih naslova – pogledajte koje serije osvojie publiku i što biste svakako trebali dodati na svoju listu za gledanje!
1. Georgie & Mandy's First Marriage (IMDB: 7.1/10, Rotten Tomatoes: 89%)
Komična serija o mladom paru koji odgaja obitelj u Teksasu, suočavajući se s izazovima roditeljstva, braka i odrastanja. (SAD, 2024., Komedija)
2. IT: Welcome to Derry (IMDB: 8.0/10, Rotten Tomatoes: 80%)
Napeta horor serija smještena u 1962. godinu, prati obitelj koja se doseljava u Derry, Maine, gdje misteriozno nestaje dječak, a s njima u grad dolazi i zlo. (SAD, 2025., Triler, Natprirodno)
3. The Seduction (IMDB: 6.0/10, Rotten Tomatoes: 73%)
Povijesna drama o markizi de Merteuil koja, nakon izdaje, kreće na put kako bi postala najpoznatija kurtizana Pariza. (Francuska, 2025., Povijesna drama)
4. The Pitt (IMDB: 8.9/10, Rotten Tomatoes: 95%)
Medicinska drama o osoblju hitnog odjela u Pittsburghu koji svakodnevno spašavaju živote u preopterećenoj i podfinanciranoj bolnici. (SAD, 2025., Drama, Liječnici)
5. I Love LA (IMDB: 6.1/10, Rotten Tomatoes: 84%)
Komedija o skupini prijatelja u Los Angelesu koji pokušavaju pronaći sreću i ljubav, dok glavna junakinja Maia sanja o karijeri u showbusinessu. (SAD, 2025., Komedija)
6. Babylon Berlin (IMDB: 8.4/10)
Povijesna serija koja prati inspektora Gereona Ratha u Berlinu tijekom burnih 1920-ih, u vrijeme političkih i društvenih promjena. (Njemačka, 2017., Drama)
7. Ângela Diniz: Murdered and Convicted (IMDB: 7.4/10)
Istinita kriminalistička drama o ubojstvu brazilske društvenjakinje Ângele Diniz i suđenju koje je promijenilo povijest zemlje. (Brazil, 2025., Drama, Kriminalistička serija)
8. True Blood (IMDB: 7.9/10, Rotten Tomatoes: 68%)
Fantastična serija o suživotu vampira i ljudi u malom gradiću Louisiane. Prati telepatkinju Sookie Stackhouse i njezine neobične pustolovine. (SAD, 2008., Fantazija, Vampiri)
9. Kim Kardashian, The Concierge And The $6m Heist
Dokumentarna serija o spektakularnoj pljački povezanoj s Kim Kardashian. (SAD, 2025., Dokumentarna serija, Kriminal)
10. The Fall of Diddy (IMDB: 7.0/10)
Dokumentarac koji otkriva mračnu stranu života i karijere glazbenog mogula Seana Combsa, uključujući optužbe za nasilje i zlostavljanje. (SAD, 2025., Dokumentarna serija, Kriminal)
Ako tražite inspiraciju za filmski večernji maraton ili bingeanje serija, ova lista najgledanijih naslova na HBO Maxu u Hrvatskoj odličan je početak! Koji je vaš favorit s popisa?
