Top 10 najgledanijih serija na HBO-u u Hrvatskoj ovaj tjedan

HBO Max nastavlja privlačiti gledatelje u Hrvatskoj bogatom ponudom serija. Donosimo vam najnoviju tjednu top listu najgledanijih naslova – pogledajte koje serije osvojie publiku i što biste svakako trebali dodati na svoju listu za gledanje!

1. Georgie & Mandy's First Marriage (IMDB: 7.1/10, Rotten Tomatoes: 89%)



Komična serija o mladom paru koji odgaja obitelj u Teksasu, suočavajući se s izazovima roditeljstva, braka i odrastanja. (SAD, 2024., Komedija)





2. IT: Welcome to Derry (IMDB: 8.0/10, Rotten Tomatoes: 80%)



Napeta horor serija smještena u 1962. godinu, prati obitelj koja se doseljava u Derry, Maine, gdje misteriozno nestaje dječak, a s njima u grad dolazi i zlo. (SAD, 2025., Triler, Natprirodno)





3. The Seduction (IMDB: 6.0/10, Rotten Tomatoes: 73%)



Povijesna drama o markizi de Merteuil koja, nakon izdaje, kreće na put kako bi postala najpoznatija kurtizana Pariza. (Francuska, 2025., Povijesna drama)





4. The Pitt (IMDB: 8.9/10, Rotten Tomatoes: 95%)



Medicinska drama o osoblju hitnog odjela u Pittsburghu koji svakodnevno spašavaju živote u preopterećenoj i podfinanciranoj bolnici. (SAD, 2025., Drama, Liječnici)





5. I Love LA (IMDB: 6.1/10, Rotten Tomatoes: 84%)



Komedija o skupini prijatelja u Los Angelesu koji pokušavaju pronaći sreću i ljubav, dok glavna junakinja Maia sanja o karijeri u showbusinessu. (SAD, 2025., Komedija)





6. Babylon Berlin (IMDB: 8.4/10)



Povijesna serija koja prati inspektora Gereona Ratha u Berlinu tijekom burnih 1920-ih, u vrijeme političkih i društvenih promjena. (Njemačka, 2017., Drama)





7. Ângela Diniz: Murdered and Convicted (IMDB: 7.4/10)



Istinita kriminalistička drama o ubojstvu brazilske društvenjakinje Ângele Diniz i suđenju koje je promijenilo povijest zemlje. (Brazil, 2025., Drama, Kriminalistička serija)





8. True Blood (IMDB: 7.9/10, Rotten Tomatoes: 68%)



Fantastična serija o suživotu vampira i ljudi u malom gradiću Louisiane. Prati telepatkinju Sookie Stackhouse i njezine neobične pustolovine. (SAD, 2008., Fantazija, Vampiri)





9. Kim Kardashian, The Concierge And The $6m Heist



Dokumentarna serija o spektakularnoj pljački povezanoj s Kim Kardashian. (SAD, 2025., Dokumentarna serija, Kriminal)





10. The Fall of Diddy (IMDB: 7.0/10)



Dokumentarac koji otkriva mračnu stranu života i karijere glazbenog mogula Seana Combsa, uključujući optužbe za nasilje i zlostavljanje. (SAD, 2025., Dokumentarna serija, Kriminal)





Ako tražite inspiraciju za filmski večernji maraton ili bingeanje serija, ova lista najgledanijih naslova na HBO Maxu u Hrvatskoj odličan je početak! Koji je vaš favorit s popisa?



