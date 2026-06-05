Top 10 serija na Apple TV+

Apple TV+ i dalje oduševljava svojom ponudom - donosimo vam najnoviju globalnu top listu najgledanijih serija za ovaj tjedan. Provjerite koje naslove ne smijete propustiti i zašto su toliko popularni među gledateljima diljem svijeta!

1. Deadwood, IMDB: 8.6, Rotten Tomatoes: 92%

Povijesna serija o zlatnoj groznici i nastanku grada Deadwooda u Južnoj Dakoti, s likovima temeljenim na stvarnim osobama. Pravi vestern s Timothyjem Olyphantom i Ianom McShaneom. (SAD, 2004., Western, HBO)

2. World War II with Tom Hanks

Dokumentarna serija koja istražuje Drugi svjetski rat od početka do atomske ere, s posebnim naglaskom na ključne bitke i vođe poput Churchilla i Roosevelta. (SAD, 2026., Dokumentarac)

3. Rick and Morty, IMDB: 9.1, Rotten Tomatoes: 92%

Animirana znanstveno-fantastična komedija o ludom znanstveniku Ricku i njegovom unuku Mortyju koji putuju kroz svemir i paralelne svjetove, uz obilje crnog humora i bizarnih avantura. (SAD, 2013., Animacija)

4. Outlander, IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 89%

Medicinska sestra iz 1945. misteriozno putuje u 1743. i biva uvučena u svijet škotskih ratnika, ljubavi i borbe za preživljavanje. Povijesna romansa s Caitríonom Balfe i Samom Heughanom. (SAD, 2014., Romansa, Starz)

5. Law & Order: Special Victims Unit, IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 78%

Legendarna kriminalistička serija o elitnoj jedinici njujorške policije koja istražuje najteže zločine, s Mariskom Hargitay u glavnoj ulozi. (SAD, 1999., Krimić, NBC)

6. Euphoria, IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 88%

Kontroverzna drama o skupini tinejdžera koji se bore s ljubavnim vezama, ovisnostima i traumama u modernom društvu. (SAD, 2019., Drama, HBO)

7. Westworld, IMDB: 8.5, Rotten Tomatoes: 80%

Mračna SF serija o umjetnoj inteligenciji i razlici između ljudi i robota, smještena u futuristički zabavni park. (SAD, 2016., SF)

8. City on a Hill, IMDB: 7.6, Rotten Tomatoes: 88%

Boston devedesetih – afroamerički tužitelj i korumpirani FBI veteran udružuju snage kako bi promijenili grad i razotkrili kriminalnu mrežu. (SAD, 2019., Krimić, Showtime)

9. Game of Thrones, IMDB: 9.2, Rotten Tomatoes: 89%

Ep o sedam plemićkih obitelji u borbi za prijestolje Westerosa, s drevnim zlom koje prijeti cijelom čovječanstvu. (SAD, 2011., Fantazija, HBO)

10. He-Man and the Masters of the Universe, IMDB: 7.5, Rotten Tomatoes: 100%

Kultna animirana serija o princu Adamu koji se pretvara u He-Mana i bori protiv zlog Skeletora kako bi zaštitio tajne dvorca Greyskull. (SAD, 1983., Animacija)