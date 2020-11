Prvo takvo igranje predstave, koja se prenosi dok u kazali\u0161tu sjedi publika, bila je u nedjelju, 25. listopada. Online kazali\u0161te po\u010delo je novi \u017eivot, a kazali\u0161te Planet Art na taj je na\u010din ujedno obilje\u017eilo i 200. izvedbu predstave \u201cVelika zvjerka\u201d. Publika, pod novim uvjetima u puno manjem broju, bila je u zagreba\u010dkoj Maloj sceni, a putem online prijenosa i u svijetu.

- Sude\u0107i po komentarima na dru\u0161tvenim mre\u017eama, ovaj novi na\u010din u\u017eivanja u kazali\u0161tu startao je uspje\u0161no. Gledatelji hvale izvedbu i kvalitetan tehni\u010dki prijenos predstave te u svojim porukama govore da su imali dojam kao da su u kazali\u0161tu. Prvi online kazali\u0161ni prijenos pratili su gledatelji iz cijele Hrvatske, a nekoliko je gledatelja bilo iz Irske i SAD-a, \u0161to je sve okupljene u ovom kazali\u0161nom iskustvu povezalo na novoj, globalnoj razini - rekao nam je Marko Torjanac, autor ovog projekta i osniva\u010d i ravnatelj Planet Arta.

U nezavisnom kazali\u0161tu koji vodi godinama naviknut je na borbe cijelo vrijeme, znaju to oni koji nemaju svoj \u201cdom\u201d, pa stalno moraju u najam. Bori se i u zagreba\u010dkoj Gradskoj skup\u0161tini. Ovaj novi projekt je jo\u0161 jedna njegova borba u ovim novim pandemijskim uvjetima. Jedinstveno je ovo i izvan granica Hrvatske, dugo su trajale pripreme. Izvedba \u201cVelike Zvjerke\u201d, u kojoj su uz Torjanca igrali Slavko Juraga i Luka Dragi\u0107, stalna je ekipa ove popularne predstave, no streaming je nudio malu neizvjesnost. Malu jer na vrijeme su se po\u010deli pripremati. Streaming su omogu\u0107ile tvrtke Medis.Pro i Ambedo.Media.

- \u010cini mi se da je najva\u017enija informacija dobivena od ovoga prvog susreta s online publikom ta da je online kazali\u0161te gledateljima o\u010dito zanimljivo, \u0161to zna\u010di da se kazali\u0161nom sadr\u017eaju otvara prostor u novome mediju, \u010dime dobiva i potpuno novi doseg - rekao je Torjanac.

Ekipu Planet Arta do\u0161li su podr\u017eati kolege i prijatelji Vilim Matula, Boris Svrtan, Petra Kurtela, Robert Zuber, Marina Pavkovi\u0107, Gordana Orsag Pasanec, Bla\u017eenka Leib, Lidija Ivanda i drugi.Ve\u0107 ovu nedjelju, 1. studenoga u Online kazali\u0161tu u\u017eivo mo\u017eete gledati komediju \u201cTko je ovdje lud?\u201d kojoj je ovo i sve\u010dana 100. izvedba, a u nedjelju, 8. 11. \u201cRitinu \u0161kolu\u201d. Zatim se ponovno istim redoslijedom prenose sve tri predstave. Online ulaznice po cijeni od 39 kuna mogu se kupiti na www.planet-art.hr, a predstavama je mogu\u0107e prisustvovati i fizi\u010dki u kazali\u0161tu Mala scena.

- Online kazali\u0161te u\u017eivo idealno je rje\u0161enje za sve koji nemaju mogu\u0107nost fizi\u010dki prisustvovati kazali\u0161nim predstavama - ka\u017ee Torjanac.

Predstava \u201cTko je ovdje lud?\u201d kombinacija je crne komedije, drame i burleske koja nas kroz suptilan ludisti\u010dki pristup upoznaje sa senzibilnim disidentima iz stvarnog svijeta dok u isto vrijeme razotkriva svu njegovu krhkost.

U \u0161est isprepletenih crnih psihoterapeutskih komedija preispituju granicu \u201cnormalnog\u201d u svijetu punom eksplozija, pobijenih vlada, stvarnih ze\u010deva iz virtualnog svijeta, zagorenih kobasica u bijelom sosu i susreta s Bogom.

\u201cRitina \u0161kola\u201d govori o inteligentnoj i britkoj frizerki koja osje\u0107a da joj u \u017eivotu ne\u0161to nedostaje. Jedna je od najizvo\u0111enijih suvremenih komedija, a u produkciji Planet Arta adaptirana je za Hrvatsku. Govori \u0161to se doga\u0111a kad se u \u201cdru\u0161tvu znanja\u201d pojavi djevojka koja - \u201c\u017eeli znati, \u017eeli shvatiti, \u017eeli sku\u017eiti... sve!\u201d.

\u00a0

Torjanac o online predstavama: 'Gledaju nas čak i u Americi...'

Za početak će igrati predstave ‘Velika zvjerka’, ‘Tko je ovdje lud’ i ‘Ritina škola’. 'Tko je ovdje lud' bit će prikazana 1. studenog, a ‘Ritina škola' je na repertoaru u nedjelju, 8. studenog

<p>“Novo kazalište bez maski” vidi se na plakatu kazališta Planet Art kojim pozivaju ljude da pogledaju predstavu. Novi je to projekt ovoga nezavisnoga kazališta u kojem predstave koje igraju snimaju s četiri kamere i prenose ih online. I, sudeći po početku, vrlo uspješan.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Prvo takvo igranje predstave, koja se prenosi dok u kazalištu sjedi publika, bila je u nedjelju, 25. listopada. Online kazalište počelo je novi život, a kazalište Planet Art na taj je način ujedno obilježilo i 200. izvedbu predstave “Velika zvjerka”. Publika, pod novim uvjetima u puno manjem broju, bila je u zagrebačkoj Maloj sceni, a putem online prijenosa i u svijetu.</p><p>- Sudeći po komentarima na društvenim mrežama, ovaj novi način uživanja u kazalištu startao je uspješno. Gledatelji hvale izvedbu i kvalitetan tehnički prijenos predstave te u svojim porukama govore da su imali dojam kao da su u kazalištu. Prvi online kazališni prijenos pratili su gledatelji iz cijele Hrvatske, a nekoliko je gledatelja bilo iz Irske i SAD-a, što je sve okupljene u ovom kazališnom iskustvu povezalo na novoj, globalnoj razini - rekao nam je Marko Torjanac, autor ovog projekta i osnivač i ravnatelj Planet Arta.</p><p>U nezavisnom kazalištu koji vodi godinama naviknut je na borbe cijelo vrijeme, znaju to oni koji nemaju svoj “dom”, pa stalno moraju u najam. Bori se i u zagrebačkoj Gradskoj skupštini. Ovaj novi projekt je još jedna njegova borba u ovim novim pandemijskim uvjetima. Jedinstveno je ovo i izvan granica Hrvatske, dugo su trajale pripreme. Izvedba “Velike Zvjerke”, u kojoj su uz Torjanca igrali Slavko Juraga i Luka Dragić, stalna je ekipa ove popularne predstave, no streaming je nudio malu neizvjesnost. Malu jer na vrijeme su se počeli pripremati. Streaming su omogućile tvrtke Medis.Pro i Ambedo.Media.</p><p>- Čini mi se da je najvažnija informacija dobivena od ovoga prvog susreta s online publikom ta da je online kazalište gledateljima očito zanimljivo, što znači da se kazališnom sadržaju otvara prostor u novome mediju, čime dobiva i potpuno novi doseg - rekao je Torjanac.</p><p>Ekipu Planet Arta došli su podržati kolege i prijatelji Vilim Matula, Boris Svrtan, Petra Kurtela, Robert Zuber, Marina Pavković, Gordana Orsag Pasanec, Blaženka Leib, Lidija Ivanda i drugi.Već ovu nedjelju, 1. studenoga u Online kazalištu uživo možete gledati komediju “Tko je ovdje lud?” kojoj je ovo i svečana 100. izvedba, a u nedjelju, 8. 11. “Ritinu školu”. Zatim se ponovno istim redoslijedom prenose sve tri predstave. Online ulaznice po cijeni od 39 kuna mogu se kupiti na www.planet-art.hr, a predstavama je moguće prisustvovati i fizički u kazalištu Mala scena.</p><p>- Online kazalište uživo idealno je rješenje za sve koji nemaju mogućnost fizički prisustvovati kazališnim predstavama - kaže Torjanac.</p><p>Predstava “Tko je ovdje lud?” kombinacija je crne komedije, drame i burleske koja nas kroz suptilan ludistički pristup upoznaje sa senzibilnim disidentima iz stvarnog svijeta dok u isto vrijeme razotkriva svu njegovu krhkost.</p><p>U šest isprepletenih crnih psihoterapeutskih komedija preispituju granicu “normalnog” u svijetu punom eksplozija, pobijenih vlada, stvarnih zečeva iz virtualnog svijeta, zagorenih kobasica u bijelom sosu i susreta s Bogom.</p><p>“Ritina škola” govori o inteligentnoj i britkoj frizerki koja osjeća da joj u životu nešto nedostaje. Jedna je od najizvođenijih suvremenih komedija, a u produkciji Planet Arta adaptirana je za Hrvatsku. Govori što se događa kad se u “društvu znanja” pojavi djevojka koja - “želi znati, želi shvatiti, želi skužiti... sve!”.</p><p> </p>