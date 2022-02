Marko Torjanac (54) na društvenim je mrežama napisao poduži tekst o ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom (44), koji je njega, kao i cijeli svijet oduševio svojim postupanjem nakon ruske invazije na njegovu zemlju. Kazališni i filmski glumac za Zelenskog imao je samo riječi hvale.

- Velik tip! Čovjek od integriteta. Uvijek sve ovisi o onima koji su na čelu, koji su uzor. Oni uspostavljaju vrijednosti, kriterije i standarde cijeloj zajednici. Zato jer su Ukrajinci njega birali, Ukrajina je od prvog dana agresije integrirana i odlučna u svojoj obrani. I došao je na vlast kao intelektualac s agendom borbe protiv korupcije. Koliko je u tome uspio, teško je reci, jer s korupcijom se teško obračunati i u zemljama poput Hrvatske koje su vezane EU standardima, a zamislite samo kako je to u zemlji prepuštenoj ogromnom utjecaju legla korupcije kao sto je Rusija - započeo je Marko, pa objasnio što misli o Zelenskom, njegovim potezima i karijeri prije nego je ušao u politiku.

- Već sad je zapamćen za povijest njegov odgovor na ponudu da ode iz zemlje: ‘’I need munition, not a ride.’’ Takav odgovor se uglavnom ne očekuje od političkih elita. I po tome je on iskorak i primjer. Čovjek neočekivane časti i hrabrosti u politici. K tome, jasno je da Ukrajina danas brani Europu! I to sama. Ali ne samo da ju brani, već ju, zahvaljujući ovom čovjeku i njegovom osjećaju časti i dužnosti, i integrira. A to je neopisivo važno za svakoga tko želi živjeti u sigurnom civiliziranom svijetu. Čitam ponegdje da ga sitne duše, primitivni zazivači diktatora, mali slavenski bjesomari od Hrvatske do Rusije, kako bi ga ponizili i omalovažili, zovu ‘’komedijašem’’. Zelenskij je naime, među ostalim, i komičar. Ne ‘’komedijaš’’. Takvi ne razumiju niti znaju niti ih, naravno, zanima da je komedija najzahtjevnija dramska forma i zahtjeva daleko iznadprosječnu inteligenciju, a satira, kojom se on bavio, zahtijeva i jasne osobne vrijednosti tj. etiku i stav. Stoga svakog primitivca punog uvreda takav ‘’komedijaš’’ pojede za doručak svim svojim kapacitetima. Zbog njega je ovo zato ujedno vrlo jasan, gotovo nikad jasniji, rat intelekta i humanizma protiv divljaštva i primitivizma - jasno je objasnio glumac.

- Europi i europskim vrijednostima se s ovim čovjekom doista posrećilo. Želim vjerovati da će Europa i njezini velikom većinom (jer doista ima i vizionara) birokrati učiniti sve i čim prije kako bi Ukrajini pružili svu, ali bas svu, moguću pomoć i podršku ne riskirajući, naravno, svjetski rat. Ali Zelenskij i Ukrajina će pobijediti. Oni su, u stvari, svojim integritetom i odlučnošću koju su pokazali, već pobjednici! Pred Europskom unijom je sad da bude dostojna ovako visokih, već pomalo zaboravljenih standarda integriteta i časti koji su (ili koji bi trebali biti) u samim temeljima EU. Svaka mu čast! I sva podrška Ukrajini s takvim vodstvom, integritetom i vrijednostima!

Marko je na svom statusu prikupio više od 500 lajkova, a uz status i fotku Zelenskog, objavio je i njegov nedavni govor pa poručio:

- Kakav govor! Proslijedite da stigne do građanki i građana Rusije…