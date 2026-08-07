'Trag u beskraju' pretvorio je Velu Luku opet u mjesto glazbe koja povezuje sve generacije...

Iza nas je osmo izdanje manifestacije „Trag u beskraju“ koje je još jednom pretvorilo Velu Luku u mjesto emocije, zajedništva i glazbe koja povezuje generacije. Tijekom glavnog koncerta i brojnih pratećih programa okupilo se više od 30.000 posjetitelja, dok je kroz šest dana programa sudjelovalo više od 70 izvođača, glazbenika, klapa i dječjih zborova.

Ovogodišnji program donio je koncerte na više lokacija, humanitarnu nogometnu utakmicu Oliverovih prijatelja, promocije knjiga i ekološku akciju čišćenja podmorja. Podrška obitelji Dragojević i suradnja s glazbenim producentom Antom Gelom od samog su početka temelj razvoja manifestacije koja čuva Oliverovu glazbenu ostavštinu.

Real grupa već šestu godinu sudjeluje u realizaciji projekta kao producent i koordinator svih događanja i partnera. Tim Real grupe odgovoran je za produkciju, kreativni koncept, scenografiju, vizualni identitet i promociju manifestacije.

U organizaciji i realizaciji ovogodišnjeg izdanja sudjelovalo je 185 ljudi. Manifestacija je ostvarena uz suradnju Općine Vela Luka, Centra za kulturu Vela Luka, Narodne knjižnice “Šime Vučetić”, Turističke zajednice Vela Luka, lokalnih službi, udruga, volontera i brojnih partnera. Posebna zahvala pripada svima koji su svojim angažmanom omogućili sigurnu i uspješnu realizaciju svih programa: HRT-u i svim njegovim djelatnicima koji su sudjelovali u pripremi i prijenosu programa, komunalnim službama, vatrogascima, policijskim službenicima, Lučkoj upravi, Udruzi Luško lito, NK Hajduk 1932, KPA Vodomar Duga Resa te svim pojedinačnim volonterima, njih ukupno 80.

Produkcija televizijskog prijenosa realizirana je u suradnji s HRT-om, dok je tehnička i audio-vizualna produkcija ostvarena uz tvrtku Eldra, uz više od 10 tona opreme. Jadrolinija i Pomgrad Inženjering omogućili su logistiku i realizaciju jedinstvene pozornice na moru koja je postala zaštitni znak glavnog koncerta.

Središnja večer na pontonu još je jednom pokazala snagu manifestacije – tisuće ljudi na rivi, brojni brodovi u luci i zajedničko pjevanje Oliverovih pjesama stvorili su trenutke koji se pamte. Tom prigodom Ante Gelo, glazbenik i glazbeni producent manifestacije „Trag u beskraju“, izjavio je: Svake godine pomislim da će biti lakše, ali kada u Veloj Luci zazvuče Oliverove pjesme, emocije su uvijek iste. To nisu samo koncerti to su susreti ljudi koji kroz njegovu glazbu ponovno prožive uspomene, ljubavi i trenutke koji su obilježili njihove živote. Dok god se njegove pjesme ovako pjevaju, Oliver je među nama.“

Načelnica Općine Vela Luka Katarina Gugić istaknula je važnost događaja za lokalnu zajednicu: „”Trag u beskraju” danas je puno više od manifestacije. Postao je dio identiteta Vele Luke i događaj koji snažno doprinosi promociji našeg mjesta, turizmu i zajedništvu naših stanovnika. Ponosni smo što svi zajedno, uz brojne partnere, stvaramo događaj koji svake godine okuplja desetke tisuća ljudi i šalje najljepšu razglednicu iz Vele Luke u Hrvatsku i svijet. Zahvaljujem svima koji su svojim predanim radom, suradnjom i podrškom omogućili još jedno izdanje ispunjeno zajedništvom, sigurnošću i emocijama koje će posjetitelji dugo pamtiti.“

„Prije šest godina preuzeli smo odgovornost ispričati ovu priču na način kakav Oliver zaslužuje. “Trag u beskraju” prerastao je okvire glazbenog događaja i postao mjesto zajedništva i emocije. Zahvalan sam i ponosan na sve koji svojim znanjem, vremenom i energijom omogućuju da ova manifestacija iz godine u godinu raste i dostojanstveno čuva Oliverovu glazbenu ostavštinu.“, izjavio je Krešimir Renzo Prosoli, vlasnik i izvršni direktor Real grupe.