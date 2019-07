Tragičan odlazak: Ena Begović danas bi slavila 59. rođendan...

Zagrebačka kazališna i filmska glumica Ena Begović rođena je 8. srpnja 1960. godine, a danas bi, da je živa, proslavila svoj 59. rođendan. Begović je karijeru započela s 18 godina u filmu Lordana Zafranovića 'Okupacija u 26 slika', no film koju joj je donio prvu zapaženiju ulogu svakako je 'Pad Italije' iz 1981. godine.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Unatoč tome što je debitirala u brojnim domaćim filmovima poput 'Treća žena', 'Četverored' i drugi, upravo su joj kazališne daske donijele brojne nagrade i priznanja. Begović je 16 godina bila prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu te je odigrala više od 20 glavnih uloga, a jedna od najpopularnijih svakako je ona barunice Castelli u istoimenoj predstavi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Upravo je za istu tu ulogu u filmu 'Glembajevi' Begović dobila Zlatnu arenu za epizodnu žensku ulogu na Festivalu igranog filma u Puli 1988. godine. No, arenu je odbila.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Ena je preminula 15. kolovoza 2000. nakon nesreće na otoku Braču. Za glumicu je bio poguban terenac Grand Cherokee u koji je ušla s mužem Josipom 'Dikanom' Radeljakom (75), majkom Terezom Begović (83), jednomjesečnom kćeri Lanom te posinkom Leom Radeljakom (36) koji je bio za volanom.

Obitelj je krenula skupa na ručak k Radeljakovoj prijateljici Bosiljki Vidović na Braču, a tada 18-godišnji Leo je promašio kuću. On je nastavio voziti uskim, strmim putem između vikendica i pritom je zapeo za kamen te razbio maglenku. Zbog te nezgode je Radeljak inzistirao da preuzme volan.

Obojica su izašli iz auta koji je nakon toga počeo nekontrolirano kliziti unatrag i završio je u provaliji. U nesreći su bili ozlijeđene Tereza i Lana, a Ena je ispala iz auta i zadobila frakture lubanje te ozljede mozga zbog kojih je ubrzo preminula.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Važno je da s odmakom i samoironijom možemo govoriti o raznim životnim situacijama bilo da su one duhovite, loše ili pak bolne - progovorila je glumica Mia Begović (55) prije dvije godine o uspomenama na sestru Enu za Dnevnik.hr. Za nju je sestrina tragična smrt bila velika prekretnica, a svoje emocije je pokazala u monodrami 'Sve što sam prešutjela' koju je premijerno izvela 2016. Mia se u predstavi prisjetila nesreće u kojoj je poginula Ena.

- Ja sebe ne doživljavam kao jedinku, uvijek smo bile nas dvije. Bile smo nevjerojatno vezane i nevjerojatno otvorene - rekla je. Pokojna glumica je 2013. dobila svoju monografiju 'Ena' koju je financirao njezin suprug Josip, a u njoj se nalazi obilje tekstova, iznimne fotografije te nepoznati Enini zapisi iz obiteljskog albuma. Redatelj Jakov Sedlar (66), koji je bio prijatelj s Enom, snimio je dokumentarni film o njoj, prvakinji zagrebačkog HNK također naziva 'Ena'.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

- Ena je stvorila golem opus za ženu koja je živjela samo četrdeset godina. Kada sam počeo istraživati njezinu karijeru, saznao sam da je do četrdesete godine imala čak sto uloga. To je nevjerojatan opus, a Ena je radila s najvećim režiserima, i to kazališnim i filmskim - ispričao je dramatičar, publicist i kazališni djelatnik Nino Škrabe koji je uređivao knjigu o Eni za Večernji list.