Romana Taylor (52) prva je transrodna žena u Hrvatskoj. Rođena je u Metkoviću, a prije promjene spola u javnosti bila poznata kao modni dizajner Robantico. Na Facebooku se ovaj puta pohvalila fotografijom s Markom Livajom (28).

- Nedavno sam prvi put u životu otišla na utakmicu Hajduka kad je igrao s Lokomotivom. Već sam neko vrijeme velika obožavateljica Livaje i san mi je bio da ga upoznam. Kad sam mu prišla rekla sam mu da sam prva transrodna Hrvatica koja je prvi put došla na neku nogometnu utakmicu i to samo radi njega. Slatko se nasmijao i bez problema se fotografirao sa mnom. Super izgleda, on mi je naš najzgodniji frajer među nogometašima. Stvarno je bio jako pristupačan i ugodno me iznenadio - ispričala je Romana za Slobodnu Dalmaciju.

Odlučila je da će, nakon ovog pozitivnog iskustva, ići gledati svaku utakmicu.

- Ma znate što, od sada vam idem na svaku utakmicu, evo sad sam bila na Maksimiru kad je Hajduk igrao protiv Dinama. Postala sam prava torcidašica! Uskoro ću se i učlaniti u Hajduk - rekla je.

Prije nego je postala Taylor, bila je poznata kao modni dizajner Robantico, a o njoj je snimljen i film. Njezine su kreacije nosile mnoge poznate Hrvatice, a među njima je i novopečena 'kraljica Torcide', bivša manekenka Iris Rajčić (42), Livajina supruga.

- Rekla sam mu: 'Tvoja žena nekad mi je nosila revije'. Bilo mu je drago. O Iris mogu kazati sve najbolje. Pozitivna je, vedra, duhovita, bio mi je uvijek gušt s njom surađivati - hvalila je Livaji suprugu.

Devedesetih je godinama radila u tvornici azbesta u Pločama. Od tamo je, tvrdi, pobjegla glavom bez obzira u Zagreb s jednom vrećicom i počela se baviti modom. Šivala je odjeću za Josipu Lisac, Massima, Zdenku Kovačiček, Maju Blagdan, Elizabetu Gojan i druge.

- Govorila sam svima da imam dečka, a ne djevojku. U haljinama sam cijeli život. Vraćali su me iz škole jer sam u razred dolazila u sestrinim haljinama. Imala sam logorić u brdu i tamo sam se presvlačila u ženske haljine. Šminkala sam se sestrinom šminkom. Spomenar sam kao mala pisala u ženskom rodu. Oduvijek sam znala da sam u duši žena. Sve drugo bilo je naopako - rekla nam je iskreno 2017.

Na mojim udarcima digla se svijest o toleranciji, rekla je tada Romana. Prebili su je 21 put, a psihička maltretiranja ni ne broji. Prošle je godine potpisala papire za razvod od supruga Marka Taylora (37) s kojim je imala turbulentan brak pun uspona i padova.