Transrodna pjevačica zbunila žiri 'Zvezda Granda', a Šerifović joj je odbila biti mentorica

Ovaj vikend je u showu 'Zvezde Granda', najgledanijem regionalnom glazbenom natjecanju, svojim vokalom i specifičnim izgledom pažnju privukla transrodna pjevačica.

Alina, koja je rođena kao Alino Juhart (29), došla je iz Maribora okušati sreću u 'Zvezdama Granda', a to je učinila pjesmama 'Pametna i luda' Marije Šerifović i 'Lažu te' Amadeus benda.

U crnoj i uskoj haljini do koljena, s štiklama i dugom isfeniranom kosom, Alina je već u prvoj pjesmi dobila glas Aleksandra Milića Milija, a ubrzo je stigla i podrška ostalih članova žirija.

Mnogi su zbunjeno gledali u natjecateljicu, jer je na papiru bilo ispisano njezino muško ime, a na pozornici vidjeli ženu, ali podrške nije izostalo. Slovenka je dobila šest glasova, a za transrodnu pjevačicu nije glasao samo Bosanac Dragan Stojković.

Sanja Kužet je nakon nastupa rekla da je pjevao Alino, no natjecateljica ga je odmah ispravila.

- Pjevala je - napomenula je, što je zbunilo voditeljicu, a natjecateljica je istaknula da je, iako je transrodna osoba, zapravo samo žena koja želi živjeti svoj život i ispuniti svoj san o pjevanju u "Zvezdama Granda".

- Velika mi je čast biti ovdje. Ja sam iz Slovenije, od veljače živim u Beogradu. Došla sam jer smatram da Srbija i cijela regija trebaju upoznati ženu poput mene. Ja sam samo normalna osoba koja želi voljeti, biti voljena i biti sretna kao i svi mi. Želim inspirirati svaku osobu da živi svoj život i svoju životnu istinu. I sve vas obožavam, ne mogu vjerovati da sam tu - rekla je natjecateljica, što su svi u studiju pozdravili aplauzom.

Voja Nedeljković je pokušao emotivni trenutak razbiti pričanjem na slovenskom, što je nasmijalo sve u studiju, pogotovo što se na to nadovezao i Đorđe David, kojeg tek nitko nije razumio.

Saša Popović pitao je pjevačicu želi li se u nastavku natjecanja predstavljati kao Alino ili Alina.

- Ljudi me zove kraljica, ali kad me zovu po imenu, onda je Alina – rekla je pjevačica, što se svima svidjelo.

Ipak, Saša je sa gledateljima i žirijem otkrio da je imao dilemu oko Aline, kada je riječ o njenom sudjelovanju.

- Kad je poslala online prijavu i kad sam gledao, ja nisam znao što raditi, kako je klasificirati i mislim da nisam pogriješio. Šest glasova - pa to je nevjerojatno, ali i zasluženo - rekao je Popović, pa zatražio objašnjenje od Dragana zašto nije glasao.

- Pjevala si lijepo i korektno, ali ono što mi je stvaralo problem, ne znajući ime i prezime i spol, jeste lirski tenor u predivnom ženskom tijelu, jednostavno nesrazmjer mog shvaćanja glazbe. Samo ne znam kako bih ti sutra birao pjesme, po kojem glazbenom pravilu da bude dobro, a da se ne izvrgne ruglu. A što se tiče tvog rodnog identiteta, podržavam te - istaknuo je Bosanac.

Budući da je dobila šest glasova, Alina je imala priliku izabrati mentoricu, a to je iz prve bila Marija Šerifović.

Ali iako je njeno srce odabralo Maru, kako je rekla, eurovizijska pobjednica ju je odbila.

- Alina, moj glas večeras ima puno veću težinu za tebe nego kao glas kako si lijepo pjevala. Ovo je glas za hrabru i odlučnu djevojku, za slobodnu osobu koja ima pravo voljeti kako želi, jer vam to pravo nitko ne može uskratiti. Ali ja ti nisam dobar mentor jer ne mogu podnijeti te nježne osjećaje, radim to nervozno, glasno, grubo i ne bih se mogla nositi s nekime tko na to nježno reagira. Ja sam sve što ti nisi. Dobrodošla, Alina The Queen (kraljica) - poručila je Marija, a nakon toga je dobila priliku izabrati još jednog mentora.

Alina je odabrala Cecu, što se Mariji svidjelo.

- Pošto ona ne zna njegovati te nježne osjećaje u mentorstvu, ja znam i u mentorstvu i u privatnom životu, ja ću te povesti - rekla je Ceca, a Saša se našalio i rekao mu da i nju povede.

Alina je u showu priznala kako se nosi s različitošću, ali i je li spremna na osude i kritike, budući da živimo na Balkanu gdje vladaju predrasude.

- Nekad i zaboravim da sam drugačija, samo toliko doživljavam i živim svoju ženstvenost da ponekad zaboravim - priznaje Alina i otkriva je li spremna na osude i kritike pojedinih ljudi koji ne razumiju njezinu različitost.

- Spreman sam na sve. Živim svoj život, hodam svijetom i širim ljubav. Ako se netko tome može suprotstaviti i u tome vidjeti nešto loše, nije do mene. Samo želim normalno živjeti svoj život, širiti pozitivnu energiju, nikome ne nanositi štetu, a ako netko to ne prihvaća, ja to želim prihvatiti, jer prihvaćam sve – ističe Alina.

