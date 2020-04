Transrodna YouTuberica oplela po Ellen: Nije me ni pozdravila

Influencerica Nikkie de Jager (26), ranije ove godine šokirala je svijet priznanjem kako je transrodna. O tome je progovorila u videu koji je u međuvremenu pogledalo više od 30 milijuna ljudi, a jedna od njih bila je i američka voditeljica Ellen DeGeneres (62) koja ju je naposljetku pozvala u svoj show.

.@NikkieTutorials is one of the most popular beauty YouTubers in the world. She came out last week as transgender, and I couldn’t be happier that I got to talk to her. pic.twitter.com/GSAqV3Nl7N