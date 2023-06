Transrodni glumac imao je aferu s dvije kolegice: Jedna još nije javno priznala svoju orijentaciju

Glumac Elliot Page (36) je u memoarima 'Pageboy' otkrio da je imao aferu s nekolicinom holivudskih kolegicama, no otkrio je detalje o samo dvije veze.

Prva je bila s glumicom Kate Marom (40) i još jednom kolegicom čiji identitet nije htio otkriti jer još nije javno progovorila o svojoj seksualnosti. - Bili smo u duljoj vezi, no sve se odvijalo u strogoj tajnosti. Neki od mojih najbližih prijatelja nisu ni znali da sam u vezi - otkrio je ekskluzivno magazinu People promovirajući memoare.

Iako je priznao da je bio jako sretan, veza je prekinuta jer se Elliot više nije htio skrivati. - Bilo mi je previše bolno, ali veza je bila fantastična. Tako nešto neću više nikad ponoviti - zaključao je o romansi.

S Kate je imao aferu dok je ona hodala sa zvijezdom serije 'Sluškinjina priča', Maxom Minghellom (37).

- Ovo je bilo odmah nakon što sam se izjasnio kao gay i bilo je to vrijeme slomljenog srca, ali i istraživanja. Tada sam padao na ljude koji nisu bili potpuno dostupni - kratko je komentirao. Kate će se Elliotu pridružiti na skorašnjoj promociji knjige, jer su i danas bliski prijatelji.

- Nikad nisam mislila da bih mogla biti zaljubljena u dvoje ljudi istovremeno, a sada znam da mogu - rekla mu je u vrijeme romanse.

Elliot je 2014. godine kao žena priznao da je gay, a 2020. godine je postao trans muškarac. Dugo se skrivao od medija te izbjegavao pojavljivanje u javnosti, no to više ne radi. Unatoč brojnim iskrenim ispovijestima kako je jedva čekao da se prestane skrivati, neki i dalje misle da je to učinio samo radi 'trenda'.