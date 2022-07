Transrodni glumac napokon je spreman za ljubav: Prvi put se prijavio na aplikaciju za spojeve

Zvijezda 'Juna' i 'Inceptiona', glumac Elliot Page (35) razveo se od supruge Emme Portner (27) nekoliko tjedana nakon što je u prosincu 2020. objavio vijest da je postao transrodan. Sada je, piše Daily Mail, počeo otkrivati čari aplikacija za dejtanje.

Elliot je objavio fotografiju na kojoj se vidi kako leži na krevetu sa svojom kolegicom, glumicom Ritu Aryom (28). Rita mi objašnjava kako koristiti aplikaciju za dejtanje, napisao je te otkrio da po prvi put koristi tako nešto.

Prema Page Six, Elliot je na svom novom profilu za izlaske objavio slike sa svojim psom i fotografiju na kojoj pozira u džemperu na kojem piše: 'zaštitite trans djecu'. Uz to, objavio je i svoju najdraže pjesme, 'Don’t Let It Bring You Down' od Annie Lennox.

Navodno, na aplikaciju se možete prijaviti samo ako imate pozivnicu, a poznata je po tome što je koriste slavne zvijezde poput Ben Afflecka (49), Channing Tatuma (42), Drew Barrymore (47) i mnogih drugih.

Podsjetimo, Elliot (prije Ellen) je u prosincu 2020. izjavio da je transrodna osoba i da se odnose prema njemu kao prema muškarcu. Dvije godine prije toga Page je sklopio istospolni brak s partnericom, plesačicom Emmom Portner, a početkom 2014. javno je priznao da voli žene.

Glumac se nakon priznanja rastao s Emmom koja je njegovu odluku o promjeni spola javno podržala. Nakon toga glumac je bio solo, a sada je odlučio da je vrijeme da pronađe ljubav.

