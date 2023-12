Trap diva Senidah zapjevala s Merlinom u Areni pa otkrila: 'Tresla sam se i prije i nakon...'

Zagrebačka Arena sinoć je bila prepunjena dobrim vibracijama, ljubavlju i glazbom najveće regionalne zvijezde Dine Merlina (61). Bio je to prvi od četiri rekordno rasprodana koncerta.

Sarajevskom glazbeniku na pozornici su se pridružile Ivana Banfić (54), s kojom je otpjevao jedan od najvećih hitova 'Godinama', i slovenska trap diva Senidah (38) s kojom je izveo duet 'Dođi'.

'Bilo je kratko, ali slatko'

Kada je sišla s pozornice, Senidah je ostala uživati do samog kraja koncerta, a potom je za 24sata podijelila dojmove.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ne znam što mi je bilo gore. Kad sam sišla ili prije nego sam se popela na binu. Tresla sam se. Bilo je kratko, ali slatko - iskreno je rekla pjevačica.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Trap ikona oduvijek se divila Merlinovom radu, a velika želja rezultirala je zajedničkim duetom. Ipak, Senidah ima još jedan djevojački san.

- Ja uvijek kažem, kad sam bila mala, mlađa, uvijek sam željela biti njegov prateći vokal. Tako da, Dino nađi mjesto za trećeg pratećeg vokala. Sa zadovoljstvom ću ti pjevušiti - našalila se.

Najavila gostovanja u Hrvatskoj

Na pitanje je li njihov odnos više prijateljski ili poslovan, kantautorica je kratko i jasno odgovorila.

- Ja njega obožavam! 'What would Jesus do, what would Dino Merlin do'.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Inače, Senidah je jedna od popularnijih zvijezda mlađih generacija, stoga ju uskoro očekuje veliki broj koncerata po Hrvatskoj.

- Imamo puno planova kad su u putanju nastupi po Hrvatskoj. Za Zagreb će se isto naći nešto. Ljudi me zovu, tako da se nadam da ćemo se što prije dogovoriti - zaključila je.