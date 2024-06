Travis progovorio o vezi s Taylor i otkrio zašto se zaljubio u nju

Nogometaš Travis Kelce (34) progovorio je o vezi s Taylor Swift (34) u podcastu 'Bussin' With The Boys'. Otkrio je kada se zaljubio u Taylor, a pričao je i o tome kako je biti u vezi s trenutačno najpoznatijom pjevačicom na svijetu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Taylor Swift | Video: 24sata/REUTERS

- Želim držati stvari u privatnosti, ali u isto vrijeme, nisam ovdje da išta skrivam. To je moja cura. Moja dama. Ponosan sam na to. Samo ne želim svakoga pustiti u svoj privatan život i dati im mogućnost da ga komentiraju, znajući da sve što ona napravi završi na naslovnicama - rekao je.

Travis je spomenuo i to da je Taylor, unatoč ogromnom uspjehu, ostala prizemna te da je upravo to ono što ga je privuklo kod nje i zbog čega se naposljetku zaljubio.

- Vrlo je samosvjesna. Razumije situacije kao što je ta i mislim da je to razlog zašto sam se zaljubio u nju, koliko je iskrena kada je okružena prijateljima i obitelji. Situacija može postati luda za nekog s toliko pozornosti, ali ona je smirena i mogu joj se diviti na tome - ispričao je Kelce.

*PREMIUM-EXCLUSIVE* Hot new couple Travis Kelce and Taylor Swift step out for dinner at Nobu in NYC! | Foto: TYJA, KEVY, LIKE

Par je u vezi od prošle godine, a pažnju su privukli nakon što se Taylor pojavila na Travisovoj utakmici u listopadu 2023. Tada se družila s njegovom majkom Donnom u VIP loži. Kelce je otkrio da je Taylor ponudio privatni ulaz kako bi izbjegla paparazze, ali je pjevačica htjela doživjeti iskustvo u potpunosti.

- Ušla je kroz glavna vrata. Nije bilo razgovaranja s osiguranjem kako bi došla do svog sjedala. Bilo je kao: 'Samo želim biti okružena s obitelji i prijateljima i iskusiti ovo sa svima. Ona je u ludnici i želi biti dio toga. Želi me podržavati i raditi stvari kao što su te. Stvarno me osvojila - otkrio je nogometaš pa dodao da mu je najveće iznenađenje kad je krenuo hodati s Taylor bila pažnja koju dobiva od obožavatelja i medija.

845756472 | Foto: Profimedia