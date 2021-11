Rekli smo da si ti the žena, da imaš the kostim, a ja bih rekla da je ovo bio the show!, poručila je Maja. Mislim da smo vidjeli mica macu,spomenuo je Bilman crtić te dodao kako bi za njega trebali znati svi stariji od 45 godina

Pravi show na pozornici je napravila trbušna plesačica Azra Grljević, koja je ponovno sama sašila izazovni kostim. POGLEDAJTE VIDEO: - Kolege su te začarano gledali na audiciji tako je bilo i sada. Vidi se da iza ovog stoji rad, bravo!- zaključio je Janko Popović Volarić . - Rekli smo da si ti the žena, da imaš the kostim, a ja bih rekla da je ovo bio the show! - poručila je Maja i dodala: „Nastup je bio fenomenalan, izgledala si senzacionalno i plesala si sjajno. Baš je bio show i ono što nam je trebalo večeras!“. - Još uvijek se vraćam k sebi, cijenio bih ako bi Martina bila prije mene. Iskoristio bih rečenicu iz jednog crtića koju će shvatiti malo iskusniji gledatelji, radi se o jednom crtiću u kojem jedan lik kaže - Mislim da sam vidio micu macu - spomenuo je Bilman te dodao kako bi za njega trebali znati svi stariji od 45 godina.