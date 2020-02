'Trebali smo posvojiti djecu, ali žena se ohladila. Slomila me'

Danas kreće s emitiranjem 12. sezona showa 'Ljubav je na selu', a partnericu traži i Valter Krastić (52) iz Kaštela. Valter radi u firmi za proizvodnju ljepljivih traka, a u skladu sa smjenama prilagođava poljoprivredne aktivnosti na imanju na kojemu sadi povrće.

- Svaki dan ujutro napišem popis obaveza, tako je najlakše. Radim u smjenama pa svi poslovi na imanju ovise o tome. Ako sam ujutro u firmi, poslijepodneva su rezervirana za seoske poslove, i obrnuto - rekao nam je Valter.

Valter živi pet kilometara od granice sa Slovenijom, a u kući stanuje s majkom.

- Stalno me nagovara da si nađem nekoga s kim ću dijeliti život i tko će me voljeti. Nestrpljiva je što će me gledati u emisiji, iako joj na početku, kad sam joj tek rekao da su me prijavili, nije baš bilo svejedno - kaže Valter.

U show se nije prijavio sam, već su za to zaslužni njegovi prijatelji.

- Cijelo se društvo dogovorilo da sam idealan kandidat i do danas ne znam čija je to bila ideja. Nitko ne želi priznati! Ali ja sam odlučio prihvatiti izazov - kaže Valter.

Od buduće partnerice želi da je poštena, pravedna, iskrena te zgodna i mršava, iako to nije presudno.

- Nemam određen tip žene, bitno da mi je privlačna i da mi se svidi - tvrdi kandidat. Također, ne bi volio da mu buduća žena konzumira alkohol i puši cigarete.

- To me odbija kod žene. Ne sviđaju mi se ti poroci - rekao nam je Valter, koji slobodno vrijeme provodi u klubovima.

- Volim izlaske, ali uglavnom idem s društvom da se dobro proveselimo. U klubovima ima dosta žena, ali nisam ni na koga bacio oko - iskren je Valter.

Kandidat iza sebe ima jedan brak u kojem je bio sedam godina, ali nije potrajalo.

- Nismo se mogli složiti i rastali smo se. Glavni razlog je bio što smo trebali posvojiti dvije curice. Taman smo sve lijepo riješili, ali ona je rekla da se ohladila. Jako me to povrijedilo - ispričao nam je Valter.

