'Trebamo statiste iz srednjeg vijeka, bez tetovaža i piercinga'

Treći tjedan snima se druga sezona sitcoma "Mrkomir I.". Trebalo bi biti gotovo krajem studenog, a kako nam je već najavio producent Ivan Maloča, možemo očekivati više likova. I to je jedan od razloga što je ovih dana aktualan oglas u kojem traže statiste. Naravno, ima i specifičnih zahtjeva.

- Pa ima, mi tražimo statiste iz srednjeg vijeka - našalio se Maloča pa nastavio:

- Tražimo za početak one koji nisu tetovirani i nemaju piercinga.

Snimanje za koje su im potrebni statisti potrajat će do 16. listopada, a traži se više "profila". Vojnici, odnosno stražari, trebali bi biti muškarci od 25 do 35 godina, žene i muškarci za dvorske dame i gospodu trebali bi imati više od 35, a seljake, odnosno kmetove, trebaju svih dobi. "Po mogućnosti zapuštenog izgleda, duže kose, neobrijani", pišu iz agencija i nastavljaju:

- Svakako je bitno napomenuti da ne smijete imati vidljive tetovaže, piercinge, gelirane nokte, odnosno ne smijete izgledati moderno. Djevojke i žene s dugim i prirodnim bojama kose, bez umjetnih trepavica, geliranih i nalakiranih noktiju, bez kaniranih ili tetoviranih obrva. Muškarci i mladići mogu biti obrijani ili s brkovima i bradom, ali ne obrijane glave i modernih frizura, poželjne su zapuštene brade (neobrijane nekoliko dana) - stoji u oglasu Produkcija i Casting agencija Serena Pro.

Honorari su od 180 do 250 kuna, uz osiguran obrok, a mogućnost je i snimanja od nekoliko dana... Dakle, prava prilika, statist u gledanoj seriji koja ide na Prvom programu HTV-a, a snima se uz bok Eciji Ojdanić, Goranu Navojcu, Marinku Prgi...

Glumci su dosad isticali dobru i inspirirajuću atmosferu na snimanjima. Takva, je, kaže Maloča, i dalje.

- Mi smo zadovoljni kako je to dosad. Malo je drukčije nego prošle sezone jer ima više likova i više snimamo eksterijer, bez obzira na to što je to sitcom. No bit će to na tragu prve sezone - otkrio nam je Maloča.

Prve sezona “Mrkomira I.” dobro je prošla, u drugoj je najavljeno 20 epizoda. Lokacije su, kao i u prvoj sezoni, Ribnik, Grobnik, studio Jadran filma te pašnjaci i livade.

