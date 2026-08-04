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Treća sreća! Tia Jurčić pokazala raskošnu vjenčanicu i poručila: 'Gospodin i gospođa Smith'

Piše 24sata,
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Treća sreća! Tia Jurčić pokazala raskošnu vjenčanicu i poručila: 'Gospodin i gospođa Smith'
Foto: Instagram
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Tiji je ovo treći brak. Prije Smitha bila je u braku s američkim košarkašem Chrisom Warrenom, a potom i s Mariom Mamićem, sinom Zdravka Mamića

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Tia Jurčić (41), pokćerka poznatog hrvatskog ekonomista Ljube Jurčića, udala se treći put, a time se pohvalila i na društvenim mrežama. Ponosno je pozirala sa svojim odabranikom, bivšom NBA zvijezdom i sportskim analitičarem Kennyjem "The Jet" Smithom (61). 

- Gospodin i gospođa Smith - napisala je Tia koja se udala u raskošnoj bijeloj vjenčanici.

Pratitelji su joj ispod fotografija pisali lijepe želje, a jedan je komentar glasio 'Treća sreća, ha?'.

Inače, Tiji je ovo treći brak. Prije Smitha bila je u braku s američkim košarkašem Chrisom Warrenom, s kojim ima sina Domenicka, a potom i s Mariom Mamićem, sinom Zdravka Mamića. Nakon razvoda od Mamića, vratila se u SAD. Kenny Smith iza sebe također ima dva braka. S bivšom suprugom Dawn Reavis dobio je kćer Kaylu i sina K.J.-a, dok iz braka s bivšom manekenkom i glumicom Gwendolyn Osborne ima kćer Malloy i sina Londona. 

Njihova veza je privukla pažnju javnosti u veljači 2024. godine, kada su se prvi put zajedno pojavili na jednom događaju povodom Super Bowla. Zaručili su se godinu kasnije. Kenny Smith je u Americi velika sportska zvijezda, poznat kao dvostruki NBA prvak s Houston Rocketsima i kao jedan od voditelja popularne emisije "Inside the NBA".

Prošlog je vikenda Tia na društvenim mrežama objavila fotografiju s probne večere na kojoj pozira u raskošnoj haljini, držeći u ruci torbicu na kojoj piše 'Gđa. Smith', dok se u pozadini vidi metalik-ljubičasti Rolls-Royce. Njeni su prijatelji na svojim profilima dijelili fotografije sladoleda u papirnatim čašicama s vjenčanja. Na njima je stajalo: 'Tia i Kenny, vikend vjenčanja. Biram tebe, i birat ću te uvijek iznova, bez oklijevanja, bez sumnje, bez razmišljanja'.

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