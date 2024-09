Treću godinu zaredom Lil Drito na jednom mjestu okuplja novu generaciju trap i r&b imena

Treće izdanja festivala Lil Drito stiže u zagrebačku Tvornicu kulturu. U subotu, 28. rujna ovo jedinstveno događanje okupit će na jednom mjestu novu generaciju regionalnih trap i r&b imena, a za neke od njih ovo će biti i prvi nastup na većoj koncertnoj pozornici. Više od 20 glazbenih imena bit će dio ovogodišnjeg izdanja festivala, a među njima su i Miach, Peki i Baks, koji su upravo na Lil Dritu svojevremeno održali i neke od svojih prvih nastupa.

Zamišljen kao koncertna platforma za isticanje novih imena domaće i regionalne scene, Lil Drito je kao jednodnevni festival u svoja dosadašnja dva izdanja okupio novu generaciju izvođača i izvođačica trap i r&b žanrova, nepoznatih većem dijelu javnosti, ali dobro poznatih gen-z publici, a oba događanja bila su rasprodana.

Foto: Marko Lopac

Festival je premijerno predstavljen 2022. godine, kao novi koncept prepoznatog domaćeg trap festivala Drito, koji je 2016. godine pokrenula booking agencija i izdavačka kuća yem. Kroz godine, Drito festivali oblikovali su se u rasprodana događanja “Drito iz Tvornice”, “Drito iz Boćarskog”, “Drito iz Osijeka”,... te postala središnje mjesto susreta gen-z publike i njihovih glazbenih heroja i heroina.

Treće izdanje Lil Drita potvrđuje bogatstvo koje nosi mlada regionalna glazbena scena ovih žanrova, a u sklopu festivala i ove će godine nastupiti više od dvadeset imena, među kojima su već spomenuti Miach, Peki i Baks, kao i Sjena, Dante, Špiro x Tej, bejbe, Lokki, Neya, Bejbi Motorola, a čitav line-up dostupan je u službenoj najavi na Instagramu.

Foto: Marko Lopac

U prodaji je preostao ograničeni broj ulaznica, a kao i dosadašnja izdanja festivala, i za ovo se očekuje da će biti rasprodano. Cijena ulaznice u pretprodaji je 12 eura, na dan događanja bit će 15 eura, a dostupne su putem online platforme Core Event i na fizičkim prodajnim mjestima u Zagrebu: Drito bar, Dirty Old i Rockmark. “Ne bi to bilo to da novu sezonu ipak ne započnemo uz svježa lica na našoj sceni! 28.9. u Tvornici kulture” poručuju iz yem-a.