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Trener Edo ostao u šoku zbog poteza svoje kćeri: 'Kud ovaj svijet ide, što sam krivo učinio?'

Piše 24sata,
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Trener Edo ostao u šoku zbog poteza svoje kćeri: 'Kud ovaj svijet ide, što sam krivo učinio?'
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Foto: RTL
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Kći Linda spremala se s prijateljicama u trgovački centar, a Edo je htio krenuti s njima. No ona ga je, kako kaže, 'mrtvo hladno otkantala'

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Edin Mehmedović, kineziolog i trener iz RTL-ova showa 'Život na vagi', mislio je da ima sasvim dobar plan. Njegova kći Linda ovih se dana spremala s prijateljicama u trgovački centar, on je trebao u istom smjeru pa ju je pitao može li krenuti s njima.

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Odgovor ga je iznenadio.

- U nevjerici sam što mi se upravo dogodilo - rekao je Edo u snimci koju je podijelio na Instagramu.

Foto: RTL/canva

Linda za tatino društvo očito nije bila pretjerano zainteresirana.

- Malo me otkantala i to mrtvo hladno - ispričao je.

Edo je zatim pokušao pronaći kompromis pa ju je pitao može li barem s njima do tramvaja. Ni taj prijedlog nije prošao najbolje, a trener iz 'Života na vagi' cijelu je situaciju odlučio okrenuti na šalu.

- Da bi se to meni moglo dogoditi... meni? Koji sam prekul i zabavan i sve... Kud ovaj svijet ide! Što sam krivo učinio? - poručio je.

Foto: Instagram

Edo i supruga Petra roditelji su triju kćeri, Arijane, Linde i Lorene. Edo u posljednje vrijeme ima problema s kralježnicom. Ovog ljeta otkrio da ima teži oblik hernije diska, odnosno ekstruziju diska između kralježaka L5 i S1. Disk je puknuo, a njegov sadržaj počeo pritiskati živac, zbog čega je osjećao jaku bol, utrnulost i slabost u nozi. Jedno vrijeme gotovo nije mogao normalno ustajati, hodati ni sjediti, a tad je rekao i da bi volio izbjeći operaciju.

Foto: Instagram/Edo Mehmedovic

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