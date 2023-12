Treneri i Martina komentirali su kandidate: 'Nekako su se jako uvukli u odnose u ovoj sezoni'

Dr. znanosti nutricionizma Martina Linarić je došla u posjet te razgovarala s kandidatima showa 'Život na vagi'. Na njeno pitanje trenerima kako im se čine kandidati, Edo je odgovorio kako je to on nju htio pitati.

- U kilaži apsolutno napreduju, no malo nedostaje emotivnog balansa kod njih – nekako su se jako uvukli u odnose u ovoj sezoni. Puno je fokusa u ovoj sezoni bilo na tome tko je što rekao i napravio i tko je koji tim, a sve je trebalo biti usredotočeno na njih - rekao je Edo.

Foto: RTL

- Ako dođeš ovdje tražiti promjenu onda se ne možeš baviti time što netko govori, kako se netko ponaša. Znam da to zna biti poprilično opterećujuće, posebno kad živiš s toliko ljudi u četiri zid. No, to su neki od izazova s kojima se trebaš suočiti kada dođeš i tražiš životnu promjenu - dodao je.

- Kandidate nisam već neko vrijeme vidjela i mogu reći da mi se sviđaju promjene - komentirala je Martina.

Foto: RTL

- Sada kada su malo individualci imam osjećaj da bolje funkcioniraju - komentirao je Edo, a Mirna je dodala kako joj se također čini da je većina usvojila zdrave navike te da im se sviđa Martinina prehrana.

- Vesele se vikendima kada dođu sladoledi i zdravi kolači. Shvatili su da postoje neke zdrave varijante koje bi mogle biti fine te izvedive u svakodnevnom životu. To je i cilj: da usvoje te da im ostane kada izađu odavde - rekla je Mirna.

Foto: RTL

- S kandidatima se više družim iza kamere i nesebično dijelim svoje znanje. Naravno, netko od njih to prihvati puno ozbiljnije. Netko s lakoćom shvaća, ali smatram da su dosta toga usvojili te se nadam da će danas zaista briljirati na ovom izazovu - rekla je Martina.