Treneri su urlali već na prvom 'sastanku', a kandidati plakali

Ne događa se često da se ne može izmjeriti analiza sastava tijela. Uređaj je pokazao da imate previše masti u tijelu. Dok ne izgubite 5 do 10% vaše tjelesne težine ne možemo napraviti analizu, rekla je nutricionistica Ani

<p>Jutro u Staroj Kapeli, u Slavoniji, gdje je smješteno 16-ero novih kandidata 'Života na vagi', za neke je počelo riječima podrške. <br/> Matea I. i Matea C. dijele istu sobu i odmah su pronašle zajednički jezik shvativši koliko su slične. Matea I. zamolila je svoju cimericu da bude uz nju i kada klone duhom, što je ova isti tren prihvatila.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sanja Žuljević odgovorila na 24 pitanja!</strong></p><p>- Nekad me samo neka treba saslušati - zaključila je Matea I., a Matea C. se složila. Nakon što su Vijoleta i Ljubinka obišle novu teretanu i zaključile da većinu sprava ne prepoznaju, došli su treneri Maja i Edo te okupili sve kandidate kako bi im otkrili da ove godine nitko ne bira timove.</p><p>- Timovi su se nametnuli sami. Podijeljeni su na sjever i jug, odnosno kontinentalce i one s mora - rekli su treneri. Nakon što su se natjecatelji rasporedili u dvije grupe - one s kopna i one s mora, uslijedio je prvi veliki izazov nakon kojeg će pobjednički tim prvi imati pravo birati trenera.</p><p>Maja je objasnila zadatak: 'Zastavice su posložene po različitim točkama ovog križnog puta. Ukupno je osam narančastih i osam ljubičastih zastavica, svaka za po jednog od vas. Svatko treba donijeti jednu zastavicu i tek kad je donese drugi član tima može krenuti. Tim koji prvi skupi sve zastavice imat će pravo odabira trenera', objasnila je Maja. </p><p>Nakon petominutnog dogovora, kandidati su odlučili tko će se penjati do koje zastavice, a Ljubinka je nagovorila tim s mora da njoj prepuste posljednju, osmu zastavicu na samom vrhu brda, dok je Matej bio taj koji se borio za tim s kopna. Na kraju izazova pobijedio je tim s kopna, no svi su pohvalili najstariju kandidatkinju Ljubinku, koja se bez većih problema popela na vrh brda i spustila nazad.</p><p>Budući da su kontinentalci pobijedili, dobili su prednost u odabiru trenera, a odlučili su da to bude Edo. Od tog trenutka postali su crveni tim dok je ekipa s juga postala plavi tim i pod paskom je trenerice Maje.</p><p>Uslijedio je i prvi susret s novom voditeljicom, bivšom trenericom 'Života na vagi', Sanjom Žuljević, ali i edukativno vrijeme s Martinom Linarić, doktoricom znanosti nutricionizma, koja ih je sve iznenadila kada ima je otkrila što, i u kojim količinama zapravo unose u svoj organizam, ali nije se ustručavala ni pokuditi ih.</p><p>- Niti u jednom vašem dnevniku prehrane koji sam pročitala nisam mogla sa sigurnošću reći, evo, ova osoba je s mora. Dakle, ribe ni na vidiku, ma ni na obzoru! - komentirala je loše navike kandidata nutricionistica. Ante se odlučio na taj račun našaliti pa je rekao da on u Dalmaciji kupi ribu kako bi je prodao pa kupio teletinu.</p><p>Bilo je tu i kandidata koji su otkrili da nikad ne bi pojeli povrće, dok drugi najviše vremena provode u pekarnici. <br/> Nakon što su shvatili koliko nezdravo su se hranili, došao je red i na prvi trening. Maja je svoj plavi tim odvela na zrak dok je Edo crveni tim poveo u teretanu. Naporni prvi treninzi trenerima su dali bolji uvid u to tko zabušava, a tko se trudi do krajnjih granica, a Maja je pohvalila Ljubinku. </p><p>Danijel T. je trenerici Maji otkrio da mu i 14-godišnja kći ima više od sto kila i da je svjestan da je jedino on kriv za to. </p><p>- Sramota i užas. Žalim jako zbog svega. Griješio sam u prehrani i svemu, i želim to promijeniti da sve ovo što ovdje naučim prenesem na svoju obitelj te da krenemo otpočetka - zaključio je Danijel.</p><p>Ana je, pak, otišla obaviti pregled u poliklinici, gdje joj je nutricionistica Mirela Marić pokušala napraviti analizu sastava tijela.</p><p>- Ne događa se često da se ne može izmjeriti analiza sastava tijela. Uređaj je pokazao da imate previše masti u tijelu. Dok ne izgubite 5 do 10% vaše tjelesne težine ne možemo napraviti analizu - zaključila je Marić, što je Anu šokiralo pa je Maji obećala da će se potruditi da tako više ne bude.</p><p>To je odmah i dokazala otrčavši još jednu duljinu više od ostalih te zaključila kako se nije nadala da će uspjeti odraditi cijeli trening, ali je uspjela.</p>