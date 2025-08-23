Tri nove serije koje se isplati pogledati ovaj vikend

'Alien: Earth' (Disney+, Hulu, ocjena 8)

Obično prerada vrhunskih i kultnih filmova u serije obično završi katastrofom (neću nabrajati primjere), serija Alien: Earth je iznimka. Serija se pažljivo i pametno nadograđuje na svijet izgrađen u filmovima o alienu (mislim na prva četiri filma, ne kasnije, ne osobito pametne i dobre prequele) i nudi nešto novo, što su u filmovima uvijek najavljivali da će se dogoditi – brod s uzorcima najopasnije vrste u svemiru (rekao bih najopasnije nakon čovjeka) srušio se na Zemlju.

Foto: Imdb

Kao i svi filmovi o alienima koji su se u pozadini akcije bavili frustracijama, strahovima i nadama vremena u kojem su nastajali, tako i serija u pozadini obrađuje etička i sva druga pitanja koja pred nas postavlja pojava umjetne inteligencije. Ali to je manje važno, sama priča pametno je građena, glumačka ekipa i efekti su odlični kao i atmosfera koju serija gradi. I naravno – akcija, akcija, akcija. Kreator serije je Noah Hawley čija serija Fargo (još jedna uspješna iznimka u prebacivanju kultnih filmova u serije) opravdava nadanja da 'Alien: Earth' neće sve pokvariti (do sada su emitirane tri odlične epizode) glupim raspletima na kraju.

'Butterfly' (Prime video, ocjena 7)

Iako je serija najavljivana kao špijunska, ustvari je riječ o klasičnoj akcijskoj seriji u kojoj je špijunska tematika tek podloga za čim više akcije. Tajni agent David Jung (odlični Daniel Dae Kim široj publici najpoznatiji kao Jin iz serije Lost) vraća se iz 'mrtvih', godinama je živio pod tajnim identitetom dok je ostatak svijeta, uključujući i njegovu kćer, mislio da je poginuo u akciji, kako bi svoju, sad već odraslu kćer, izvukao iz posla kojim se nekada sam bavio.

Foto: Imdb

Što naravno izaziva lančanu reakciju i kod obavještajnih agencija raznih zemalja i kod privatnih špijunskih organizacija (a osnivač jedne od tih privatnih špijunskih agencija bio je i on sam). Velim serija se predstavlja kao špijunska, ali nema tu šahovskog nadmudrivanja i kompliciranih mozgalica, sama radnja uglavnom se bazira na akciji, što ujedno znači da su neki od zapleta i akcija pomalo naivni, ali to gledateljima neće nimalo smetati da uživaju u seriji.

'George & Mandy's First Marriage' (Max, HBO on demand, ocjena 7,5)

Sheldon je otišao na koledž, njegov stariji brat George oženio se s Mandy, živi s njenim roditeljima i pomalo autističnim bratom, a povremene se pojavljuje i njegova majka, sestra i baka, odnosno cijela ekipa iz serije Young Sheldon. 'Teorija velikog praska' mudro je izrodila jako dobru spin off seriju 'Young Sheldon', a ova je pak izrodila spin off 'George & Mandy's First Marriage'.

Iako serija baš i nije najnovija, te nije tako dobra kao 'Teorija velikog praska' i 'Young Sheldon' vrijedi je pogledati iz više razloga – duhovita je, nije naporna i ustvari, puna je optimizma i dobrog duha. Iako se gledajući je nećete svake dvije minute tresti od smijeha, osjećat ćete se dobro i neopterećeno i svaka epizoda izvući će bar jedan iskreni smijeh. A to je, kakve su druge nove humorističke serije, ustvari jako mnogo.