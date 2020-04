Tri svadbe, brojne ljubavnice, a 'ukrotila' ga je samo Hrvatica

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Bernie Ecclestone (89) postaje otac po četvrti put: Stiže sin!

Prema zakonima prirode, sin bi mu se trebao roditi sredinom listopada ove godine i bit će mu to najljepši dar nekoliko tjedana uoči njegovog 90. rođendana. Zna se da je već odavno pradjed, te peterostruki djed, a otac će postati kad mu sina rodi njegova 47 godina mlađa supruga Fabiana Flosi.

Bernie Ecclestone (89), neprikosnoveni kralj Formule 1, bio je u braku tri puta, no o njegovoj prvoj supruzi Ivy Bamford zna se vrlo malo. Bila je to njegova prva ljubav za koju se oženio s 22 godine. Vjenčali su se 1952. i nitko ne zna točno datum kad su se razveli, a iz tog braka ima kćer Deborah koja je i sama u međuvremenu postala baka.

Foto: XPB/Press Association/PIXSELL

Nakon razvoda Ecclestone je 17 godina vodio predvidljiv i miran život s ljubavnicom Tuanom Tan. Njegov biograf opisao ju je kao poslušnu i dobru ženu koja mu je kuhala ručkove, glačala košulje, čak i stavljala ujutro pastu za zube na njegovu četkicu. Bernie je bio posvećen poslu i presretan što kod kuće uživa u svakodnevnoj rutini koja se godinama nije promijenila. Došao bi kući nakon napornog radnog dana i kao i obično, najprije očistio cipele, pa poravnao zavjese, te namjestio ukrase ako nisu bili na svojem mjestu i onda uživao što je njegov svijet tako savršen.

Foto: Reuters/PIXSELL

I tako sve do davne 1981. godine i utrka Formule 1 u Monzi koja je ujedno bila i jedna od posljednjih te sezone. I ovdje je Ecclestone bio na stazi dajući posljednje upute svom tada slavnom vozaču Nelsonu Piquetu, koji je već sjedio za upravljačem bolida. Starter samo što nije zamahnuo zastavicom i označio početak utrke.

Pored bolida stajale su i hostese. Visoka i vitka crnka stajala je pored Piquetovog automobila, pa je Bernie u stilu prgavog šefa podviknuo:

- Miči se odavde!

Okrenula se i na lošem engleskom uzvratila:

- Ostajem tu! To mi je zadatak!

- Rekao sam, neću ni jednu djevojku uz auto! Briši!, uzviknuo je sad već nervozni Ecclestone, ali za glavu viša ljepotica nije bila impresionirana. Dapače, nije imala pojma s kim razgovara i bijesno mu je priprijetila:

- Priđeš li, udarit ću te!

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Drska ljepotica bila je zapravo naše gore list. Riječanka Slavice Radić imala je tada 23 godine i u Milanu je radila kao fotomodel i manekenka. Organizatori utrke angažirali su ju da reklamira sportsku odjeću marke 'Fila' a njezin solidno plaćeni posao bio je da, dok traje utrka, stoji na užarenoj stazi u debeloj trenirci. Dok je u sebi proklinjala i utrku i vrućinu, oniži sjedokosi tip koji na nju viče, išao joj je silno na živce..

U to vrijeme Ecclestone je bio jedan od čelnih ljudi spektakla, u to vrijeme i predsjednik Udruženja konstruktora automobilskih bolida i vlasnik tima 'Brabham'. Za njega su vozili neki od najslavnijih vozača u povijesti Formule 1, poput Nikija Laude, Nelsona Piqueta i Riccarda Patresea, a osobno je utrke medijski izdignuo na nivo svjetskog spektakla i na tome zarađivao stotine milijuna dolara.

Foto: Filip Brala/PIXSELL

U jednom trenutku sjela je na ogradu koja je dijelila boksove od piste i nehajno zapalila cigaretu na užas redara koji nisu mogli vjerovati da se netko usudi igrati vatrom baš ovdje gdje sve miriši po benzinskim parama. Spasio ju je Bernie Ecclestone koji je samo uputio prijekorni pogled prema redarima i mladoj ljepotici ljubazno ponudio da se osvježi pićem u njegovom 'Moto-homeu'.

Bio je to luksuzni autobus opremljen klimom, internom televizijom, radio-stanicama i kompjutorima, no konverzacija između njih dvoje nije tekla onako kako je on htio jer Slavica u to vrijeme nije još znala engleski jezik, a on nije govorio ni talijanski ni hrvatski. Već na tom prvom susretu ponudio joj je da se u Milano vrati njegovim privatnim helikopterom, ali je ona to ljubazno odbila i tako su se rastali. Razmijenili su telefonske brojeve, a kad je izašla iz njegovog dvorca na kotačima, kolegu fotografa je pitala tko je taj tip koji joj se predstavio kao neki faktor u Formuli 1. Fotograf joj je samo potvrdio da je Ecclestone prilično moćan tip.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

No Bernie se nije javljao iduća dva tjedna. Toliko mu je zapravo trebalo da povuče sve moguće veze i poznanstva ne bi li ju pronašao jer mu je zabunom ostavila pogrešan broj. Kad je konačno došao do nje, Bernie nije htio gubiti vrijeme. Odmah ju je pozvao da mu se pridruži u Las Vegasu gdje se vozila posljednja utrka te sezone.

Pristala je pa su se sastali na aerodromu Kennedy u New Yorku i odmah presjeli u njegov 'challenger' kojim su sletjeli u grad kocke. Naravno, odsjeli su u najskupljem i najluksuznijem hotelu 'Caesar's Palace' i iste večeri otišli na nekoliko prijema. Kako je kasnije priznala, Slavica se cijelu večer osjećala glupo jer nije razumjela ni riječi.

Nekoliko dana u Las Vegasu ostali su joj u trajnom sjećanju. Ona se danju kupala i sunčala uz hotelski bazen, a Bernie je radio svoje, dok bi navečer stalno obilazili casina, odlazili na svečane večere i prijeme. Shrvana jetlegom jednu večer je legla u krevet i čvrsto zaspala, te se probudila u pet ujutro, ali kraj sebe nije vidjela Bernieja. Pomislila je da se naljutio na nju i otišao, ali se ujutro vratio u sobu neraspoložen. Nikad ga nije pitala gdje je proveo tu noć, a priznao joj je tek nekoliko tjedana kasnije u Parizu na večeri. Rekao joj je da je iz očaja cijelu noć kockao u casinu i izgubio 'masnu lovu'.n

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Nakon povratka iz Las Vegasa Slavica se vratila u Milano, a Bernie u London, ali ostali su u kontaktu. A da on misli ozbiljno pokazao joj je već nekoliko dana kasnije. Iznajmio joj je stan u središtu Milana i upisao ju na intenzivni tečaj engleskog jezika. Svaki dan pet sati bi provodila u školi stranih jezika i užurbano učila, a svaki drugi vikend on bi sletio u Milano i provodili bi subote i nedjelje zajedno. Kako je jednom ispričala Slavica, znala je da je u to vrijeme Bernie bio u 17 godišnjoj vezi s nekom Kineskinjom, ali dok je on putovao svijetom ona je uglavnom bila kod kuće i brinula se o domaćinstvu.

Berni Ecclestone rođen je 28. 10. 1930. godine i od najmlađih dana bio je zaluđen motorima i automobilima. Prvi biznis pokrenuo je s kompanjonom Fredom Comptonom s kojim je imao prodavaonicu rezervnih dijelova za motore. No ubrzo je počeo voziti Formulu 3 i ostvario nekoliko pobjeda. Napredovao je do vozača i menadžera vozačima u Formuli 2, ali se istovremeno bavio i kupoprodajom nekretnina. Kad je 1972. godine kupio 'Brabham' ekipu Formule 1, otvorila mu se mogućnost da uđe u Udruženje konstruktora Formule 1, a zatim i u organizaciju Grand Prixa. Oduvijek je bio spretan biznismen, pa se Ecclestone prvi dosjetio prodati prava na prijenose utrka svjetskim televizijama i na tome je zaradio najveći novac jer se u tom poslu godišnje obrtalo i do pola milijarde dolara.

Foto: Grgo Jelavić/Pixsell

U vrijeme kad je upoznao Slavicu Radić, bio je tek na pola puta prema vrhu. Istovremeno, Slavica Radić potjecala je iz siromašne radničke obitelji. Majka je bila radnica, otac vatrogasac, a imala je i tri brata. Djetinjstvo joj se dodatno zakompliciralo razvodom roditelja. Kako je rekla, školu je oduvijek mrzila i bila je problematična, ali je zato bila odlična sportašica – igrala je odbojku i košarku. U rodnom gradu pohađala je srednju upravnu školu ali je prekinula školovanje i postala foto-model.

A onda su ju pronašli iz tadašnjeg magazina Start da pozira za naslovnicu i duplericu. Obnažene fotografije bile su joj viza za put u Milano gdje se počela baviti manekenstvom. Radila je za Armanija, Valentina i Fioruccija i zahvaljujući tome upoznala budućeg supruga. Uglavnom, nakon tri godine veze Slavica je 1984. godine u Milanu rodila djevojčicu Tamaru. Bernieju su se stvari prilično zakomplicirale. Još uvijek je živo s Tuanom Tan i došlo je vrijeme da joj prizna da očekuje prinovu.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Navodno je jednog dana došao kući i rasplakao se poput kišne godine.

- Moram ti nešto priznati. Jedna djevojka rodit će mi kćer. Slagala me, rekla je da ne može zatrudnjeti, a sad mi prijeti da ako ju ne oženim, nikad neću vidjeti dijete.

Požrtvovna Tan poželjela mu je svu sreću svijeta i otišla iz njegovog stana. Čim je dobio kćer, Bernie je Slavici kupio apartman u Londonu u koji se preselila s djetetom. Iste godine Bernie je oženio 28 godina mlađu i 30-ak centimetara višu od sebe Slavicu Radić. Zlobnici su govorili da ta razlika u visini nestaje uvijek kad Bernie stane na svoj novčanik.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Vjenčanje je bilo skromno - u matičnom uredu u kvartu Chelsea u kojem je bio i njezin stan, u potpunoj anonimnosti, tek uz svjedoke. No to nije značilo da ne cijeni svoj novi brak. U znak ljubavi Bernie je odmah počeo preuređivati netom kupljeni neboder od devet katova tik uz povijesni Hyde Park. Kupio ga je od arapskog magnata Kashogija, a da bi bio bliže svojoj novoj supruzi i djetetu, na prva četiri kata smjestio je urede, a gornjih pet preuredio je u luksuzni stan s bazenom na osmom katu. Tamo se rodila i njihova druga kćer, Petra.

No Slavica nije bila presretna tim stanovanjem jer, kako je rekla, kad bi se prašnjava i bez šminke iz parka vraćala s djecom, u liftu se vozila s Berniejevim poslovnim partnerima. Stoga je sredinom 90-ih Bernie kupio klasičnu englesku dvokatnicu s velikim vrtom na prestižnom Chelsea Squareu i dvije i pol godine preuređivao šesterosobnu kuću koja je konačno postala njihov novi dom. Djevojčicama su pružili najbolje moguće školovanje.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Tamara je pohađala Kensington High School, najbolju privatnu žensku školu u kojoj je godina koštala četiri tisuće funti. I nju i mlađu Petru, koja je pak pohađala privatnu školu Garden House, vozio je obiteljski vozač, a djevojčice su imale brojne mogućnosti izvanškolskih aktivnosti, od jahanja do sviranja violine. Slavica je pak ostala vjerna svojim korijenima i nakon nekoliko sati provedenih u gimnastičkoj dvorani, vraćala bi se kući gdje je uz kućnu pomoćnicu iz Hrvatske pripremala hrvatska jela.

Ponekad, kad bi joj to društveni život dopustio, sama bi i čistila, iako je imala i spremačicu. S vremenom Slavica je upoznala mnoge jetsetere, pa su im kućni prijatelji postali i Simon Le Bonne pjevač grupe 'Duran Duran', zatim vlasnik najvećih svjetskih casina Sol Curson, pa njegova tadašnja djevojka Christina Estrada i mnogi drugi. Naravno, tu su bili i vozači Formule 1, Nelson Piquet i njegova supruga, pa Flavio Briatore, menadžer tima 'Benetton', ali i britanska princeza Sarah Ferguson, u to vrijeme supruga princa Andrewa, koja je nakon vjenčanja pozvala na večeru u Buckinghamsku palaču nekolicinu svojih najboljih prijatelja, među kojima su bili i Slavica i Bernie.

Foto: PA/Pixsell

Ecclestoneovi su ljetovali u to vrijeme na Sardiniji gdje su imali vlastitu kuću i plažu, a zimovali u mondenom Gstaadu u Švicarskoj, gdje su pak imali luksuznu alpsku kuću. Kao što i doliči jetsetu, nedaleko Londona imali su i privatni aerodrom s televizijskim studijom u kojem se proizvodio program posvećen utrkama Formule 1, a na pisti su jedno vrijeme bili i privatni avioni falcon i challenger, te helikopter, kao i cijeli vozni park old timera s dvadesetak rolls-royceova.

Prodali su kuću na Sardiniji plašeći se otmice kojom se bavila mafija ne bi li zaradila na skupim otkupninama koje bi im plaćali bogataši. Kraj rata u Hrvatskoj jedva su dočekali jer su odmor na Sredozemnom moru zamijenili Jadranom obilazeći našu obalu na luksuznoj 58-metarskoj jahti 'Petari'.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

A onda se 2008. godine saznalo da je brak Slavice i Bernieja pred raspadom. Prvi je to otkrio britanski tisak koji je objavio da se Slavica u 50-oj godini života odselila iz njihovog doma vrijednog 10 milijuna funti, te unajmila odvjetnika koji ju je trebao zastupati u brakorazvodnoj parnici. U prvi mah Bernie je to opovrgnuo i tvrdio je da je preselila privremeno jer ne podnosi buku koja dopire iz gradilišta na susjednoj kući, te da stanuje kod Petrinog dečka, no prava istina je bila da je Slavica unajmila apartman.

Kao razlog nesuglasica navodila se Berniejeva posvećenost poslu što je dojadilo njegovoj supruzi koja je jednom čak izjavila da nema ništa od bračnog života:

- Što imam od njega? Dolazi s posla poslije osam, večera i ode spavati. Čak i ako je na odmoru, ne može dvije minute sjediti na miru. Osim posla, ništa ga ne zanima. Nema hobi, a druge ljude smatra dosadnima, kazala je Slavica koja je čekala da se kćeri osamostale, pa da i ona počne samostalni život.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Naravno, odmah su počele i kalkulacije oko podjele imovine koja je u to vrijeme iznosila skoro tri milijarde funti. Nagađalo se da je Bernie na suprugu prepisao čak pola svoje imovine, odnosno da zbog poreza Slavica još od 1999. godine preko offshore tvrtki kontrolira oko 3,2 milijardi dolara vrijedne dionice, što bi značilo da bi razvodom postala jedna od najbogatijih žena na svijetu.

Glasine o razvodu su se utišale oko Božića 2008. jer se par pojavio u Beogradu gdje su se pod okićenim drvcem fotografirali zagrljeni i dobro raspoloženi. Tvrdili su da su upravo na drugom medenom mjesecu i da su riješili sve razmirice.

Pomirenje je počelo nekoliko dana ranije na proslavi Petrinog rođendana u londonskom klubu Annabel's gdje su se pojavili i roditelji. Tijekom svih mjeseci razdvojenog života Bernie, koji je u međuvremenu postao i pradjed jer je njegov unuk po prvoj kćeri Deborah, također postao otac, tvrdio je da do razvoda od Slavice neće doći i da će za Novu godinu obitelj sigurno biti na okupu.

Foto: A3512 Roland Weihrauch/DPA/PIXSELL

Ako su Novu 2009. i dočekali zajedno, već u ožujku iste godine novinari su saznali da se par ipak razveo. Brakorazvodna parnica održala se 10. ožujka i trajala je točno 58 sekundi, koliko je bilo potrebno da sudac pročita rješenje. Očito je da su se lako i brzo dogovorili oko podjele imovine i svatko je krenuo svojim putem sve do 2013. kad su se i Slavica i Bernie našli opet na Jadranu, ali ovaj put svatko u svojoj jahti. Bernie je na Hvaru uživao s novom suprugom, tada 35-godišnjom Fabianom Flosi, za koju se vjenčao u 82. godini života, a Slavica je s kćerkama doplovila u Dubrovnik na jahti znakovitog imena -'Diamonds are Forever'.

To ljeto bilo im je vrlo stresno, jer se obistinila njihova noćna mora zbog koje su svojedobno prodali kuću na Sardiniji. Naime, izvjesni Martin Peckham telefonom je prijetio Ecclestoneu da će oteti kćer Tamaru ako ne plati 8,4 milijuna kuna, nakon čega je uhvaćen i osuđen.

Foto: James Moy/Press Association/PIXSELL

I 2010. godine Bernie i njegova nova ljubav Fabia doživjeli su drski napad. Jedne večeri pred njihovom kućom dočekali su ih razbojnici i opljačkali. Tabloidi su kalkulirali da su pljačkaši odnijeli nakit i novčanike koje su imali uz sebe, i da je plijen vrijedio oko 200 tisuća funti – oko 2.000.000 kuna.

Bernie se samo na to nasmijao i rekao da se razbojnici neće baš usrećiti jer da je vrijednost daleko manja. Ipak, njegovo izmoždeno lice nakon prepada, koje su snimili fotografi, osvanulo je u reklami za skupocjene švicarske satove uz slogan:‘Pogledajte što su sve ljudi spremni učiniti zbog naših satova‘. I nakon razvoda od Slavice, Bernie je ostao brižan otac koji je Tamari i Petri pomogao da se skuće.

U Kensington Palace Gardensu, za 45 milijuna funti kupio je vilu starijoj kćeri Tamari, a 66 milijuna funti iskeširao je za raskošnu kuću u ulici Sloane House koju je darovao mlađoj Petri. Obje se nalaze u najskupljim i najluksuznijim londonskim četvrtima.

Foto: Sven Hoppe/DPA/PIXSELL

Očito je da su i kćeri sklone trgovanju nekretninama kao i otac koji je britanskoj javnosti ostao u sjećanju kad je 2004. godine prodao jednu od svojih londonskih rezidencija u kojoj zapravo nikad nije ni živio. Riječ je o nekretnini u Kensington Palace Gardensu koju je prodao britanskom multimilijarderu indijskog porijekla i petom najbogatijem čovjeku na svijetu - Lakshmiju Mittalu za vrtoglavih 57,1 milijun funti što je tada bila najveća cijena ikad postignuta za neku nekretninu.

Unatoč tome što nije više sa Slavicom, Bernie, čije bogatstvo Forbes procjenjuje na 3,2 milijarde dolara, i dalje obožava Hrvatsku. Pedantan kakav jest, čovjek koji ne voli mijenjati navike, svojom jahtom svake godine plovi našim morem. I dalje obožava jesti bureke i hraniti dubrovačke golubove, pa će to vjerojatno učiniti i ovog ljeta, prije no što konačno dobije toliko željenog sina. Za ispunjenje snova očito nikad nije prekasno.

