Mali festival od velikog značaja. Thrill Blues Festival sa svojim programom upotpunjuje program triljskog ljeta i oplemenjuje kulturno-turističku ponudu grada Trilja i cijele Splitsko-dalmatinske županije.

U srcu sezone, 2. i 3. srpnja 2021. godine, Trilj ponovno postaje prijestolnica bluesa, kao što je to bio i prijašnjih godina, izuzev lanjske. Korona virus je tad sve stopirao, no za vikend u Cetinsku krajinu pristižu najveća imena svjetskog bluesa. Uz to što će uživati u dobroj glazbi, svi gosti koji stignu u ovaj grad na Cetini imat će što vidjeti. U subotu, 3. srpnja, u Gradskom parku Trilj održat će se glavni program, a u dva dana u ovom gradiću zasvirat će čak pedesetak vrhunskih glazbenika.

Subotnji program predvode Big Daddy Wilson, Same Shooter Plays Again, domaći blueseri Sunnysiders i mnogi drugi. Sve aktivniji i dinamičniji 4 Hombres & Flowery predstavit će susjednu BiH i pokazati kako izgleda vrhunska glazbena kemija kada se na stageu udruže snage iz dvije države i tri grada (Splita, Livna i Jajca). Prvo izdanje Thrill Blues Festivala, 2017. godine u srpnju je privuklo više od 4000 posjetitelja, a Grad Trilj i ove godine priprema pravi glazbeni spektakl.

U konačnici, dobre glazbe i koncerata svima je nedostajalo u proteklih 15 mjeseci. Umjetnički direktor Thrill Blues Festivala, Boris Hrepić Hrepa, ne skriva da će i ove godine Trilj biti domaćin pravoga glazbenog blues doživljaja. Grad Trilj oduvijek je bio poznat i kao “gastronomska meka”, pa posjetitelji, namjerni ili slučajni, neće ostati “samo” na bluesu. Glavni dio glazbenog programa počinje drugog dana festivala, u subotu, 3. srpnja, od 18 sati u Gradskom parku Trilj, a poštovat će se sve aktualne epidemiološke mjere opreza.