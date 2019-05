Trne joj ruka, gotovo je slijepa, a od droge joj ispadaju i zubi...

U dramatičnoj epizodi reality showa 'Mama June: From Not to Hot' glavna protagonistica "Mama" June Shannon (39) izgubila je osjet u jednoj ruci, a sve je dramatično kulminiralo tvrdnjama njezinog dečka Gena Doaka (50) koji tvrdi kako 'fingira kako bi gledatelji bili empatični prema njoj'.

Foto: Instagram

Ona je, pak, nakon odlaska na hitnu pomoć priznala kako 'se pogubila' te koliko je boli što joj Geno ne vjeruje.

- On govori da ja to radim radi pažnje, ali nije istina - rekla je Mama June producentici imena Moriah. Dugo je i odbijala otići liječniku iako je plakala radi ruke.

- Mama se ne želi suočiti sa stvarnošću - rekla je njezina kći Pumpkin (19).

Moriah je onda prekinula snimanje i inzistirala na medicinskoj intervenciji. Otišla je i s njome doktoru jer je Geno to odbijao učiniti. Liječnik je rekao kako su joj leđa prepuna 'čvorova' te joj zato ruka naizmjenično trne i boli ju.

Foto: Screenhoot

I Moriah i liječnik smatraju da je kod majke četvero djece u pitanju stres. Njezina sestra Doe Doe (36) kaže kako je 'June u klinici postala svjesna koliko joj je život otišao kvragu', piše Daily Mail.

- Znam da sam se pogubila. Znam to po tome što ne želim iz kreveta. Ne želim na nokte niti na frizuru. Mrzim samu sebe i ne mogu se trenutno nositi s time tko sam i što sam - kaže Mama June.

Ima to veze i s time što su June i Geno u ožujku ove godine uhićeni u američkoj saveznoj državi Alabami radi posjedovanja cracka. Zbog korištenja droge Mami June su istrunuli i novi zubi pa joj sada treba još jedan gebis. Obitelj je radi majčinog raspada sustava čak organizirala intervenciju te dovela profesionalca da joj pokuša pomoći spasiti život.

Foto: Instagram

Tu je bila i 13-godišnja Alana 'Honey Boo Boo' Shannon, koja je i cijelu obitelj proslavila.

- Mama shvaćaš li zašto ostajem sa sestrom i ne stanujem s tobom - pitala ju je nekadašnja dječja zvijezda. Mama June je skrušeno odgovorila "razumijem".

- Ako ova intervencija ne upali ona će ili umrijeti ili završiti iza rešetaka - kaže Pumpkin.

Njezin partner Geno pak ima zabranu pristupa radi obiteljskog nasilja no Mama June kaže kako je to bio 'veliki nesporazum' te da želi da sud ukine tu odluku jer ona 'o njemu jako ovisi jer je djelomično slijepa'. Par svoje slobodno vrijeme provodi u lokalnom casinu.