Dušanu Golubovcu, kojeg su gledatelji upoznali u showu 'Ljubav je na selu', u potresu je nastradala kuća u Zrinu. Volonter Daniel Pavlić na Facebooku je podijelio priču o Dušanu, kojeg je slučajno sreo dok je dijelio ostatak donacija.

- Kod Golubovca je mnoštvo susjeda, piju kavu. Silviji ostavljam robu, a Vojin brat Duško nas poziva k njegovom domu na kavu. Taman da se malo zgrijemo. Dušanova 'drvenjara' se nalazi s lijeve strane ceste kada ulazite u Zrin, tik uz novu crkvu. Ta nova crkva je izgrađena prije nekoliko godina i poznata je kao crkva koja nema niti jednog župljanina. Uvodi nas Dušan u svoju trošnu kuću kroz vanjski ganjak preko pragova od letvi koje se pod nama njišu. Upoznajemo njegovu mladu suprugu, koja stavlja džezvu na peć kako bi zakuhala voda za kavu. Sjedamo za stol i osvrćem se prema zidovima. Sve je ispucalo, vidi se kroz pukotine van. Dušan mi pokazuje kako mu se stvorila rupa na zidu pa ju je popunio maskom za lice. Fotografiram taj prizor jer u kadru imam oznake Covid-19 virusa i potresa. Dva u jednom - napisao je Daniel.

Kod Dušana statičari još uvijek nisu bili, a svakim novim podrhtavanjem događa se nova pukotina.

- Velika peć zagrijava prostor, no rupe i pukotine u zidu hlade sobu. Vani je živa na termometru ispod nule. 'Najgore je u noći kada se sve ohladi. Ne možemo mi to ni ovom peći zagrijati, a ako ću grijalicom grijati, rata struje će mi biti 100 kuna viša, pa otkud to da platim?!' priča mi Dušan - napisao je volonter te se prisjeća emisije 'Ljubavi na selu':

- Dušana sam viđao u serijalu Ljubav je na selu. Sjećam se da su ga neke cure u toj reality seriji i ogovarali čudeći se njegovom životu u toj trošnoj staroj kući. Ovaj mladić je vrijedan, priča nam o svojim kravama, ovcama, radu s kojim prehranjuje sebe i ženu. U braku su pola godine, a ona je iz Bosne.