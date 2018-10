Trud se isplatio: Ekonomistica (40) osvanula kao Miss bikinija

Mnogi dugo nisu razumjeli čime se bavim i čudno su me gledali. Kao zamisli što ta cura radi, šeće se u bikiniju, a nemaju pojma koliko je truda i muke uloženo u to, objasnila je Porečanka Elena Zdjelar (40). Ona je jedina predstavnica Hrvatske i Europe koja je osvojila srebro na svjetskom prvenstvu u Las Vegasu u kategoriji bikini fitness prije nekoliko tjedana.

- Moj prvi izlazak na pozornicu rezultirao je osvajanjem titule svjetske prvakinje na IBFF svjetskom prvenstvu 2013. u Sloveniji. Ljubav prema takvoj vrsti sporta motivirala me da nastavim s natjecanjima - priča Elena, inače ekonomistica po struci, koja je do danas osvojila brojne zlatne medalje u Europi i Kanadi.

Iako postoji puno mlađih djevojaka u Hrvatskoj koje se također bave ovim sportom, najveći problem predstavljaju im troškovi koje moraju same financirati. Od leta, smještaja, haljina i ostalih rekvizita, a sve to košta oko deset tisuća kuna.

EKSTRAVAGANTNE HALJINE

- U Las Vegasu sam nosila bikini ručno izrađen u Beogradu, a njegova izrada trajala je više mjeseci. Bikiniji su posebni i vrlo skupi, cijene se kreću od 3000 kuna za one jednostavnije pa do 7500 kuna za malo ekstravagantnije, a i haljine u kojima se izlazi na binu moraju biti dugačke i lijepe, iako to kod ocjenjivanja nije presudno - objašnjava nam naša bikini diva.

TRENING JU VRATIO U ŽIVOT

Osim što je sa svojih 40 godina druga u svijetu bikini fitnessa, ona je i majka desetogodišnjeg sina Rubena Raya kojeg ima sa suprugom Draganom. Unatoč naizgled savršenom životu, dogodilo joj se nešto najgore što se može dogoditi jednoj majci. Njezino prvo dijete nakon poroda dobilo je bakteriju, a liječnici ju nisu htjeli slušati dok im je govorila da s njenim sinom nešto nije u redu.

- Govorili su mi da imam post porođajnu depresiju i da moj sin ima visoku žuticu. Nakon nekoliko dana situacija se pogoršala i ono što je uslijedilo bilo je strašno. 11 operacija na tankom crijevu, stalno loše vijesti i šokovi. Naš je sinčić živio sedam mjeseci - objasnila je Elena. Skoro je izgubila volju za životom, ali fitness ju je izvukao iz duboke depresije koja je uslijedila nakon gubitka djeteta.

- Bila sam slomljena i točno se sjećam trenutka kad sam odlučila ‘živjeti’ ponovno ili barem pokušati. Probala sam se sjetiti što sam prije voljela raditi i prvo mi je pao na pamet trening. Tako sam odlučila početi ponovno trenirati i izaći napokon iz kuće - ispričala nam je Elena.

Priznala je da nije kroz to prošla, danas ne bi bila to što jest. Krenula je na natjecanja, pobjeđivala je mnogo mlađe djevojke od sebe, a kada je postala svjetska prvakinja plakala je od sreće.

- Nazvala sam mamu koja je isto tako plakala i rekla joj: ‘Mama, došla sam prva, od dna sam došla na vrh, živa sam i opet ću biti sretna!’ - rekla je. Ispričala nam je i što je sve potrebno napraviti kako bi uopće netko dospio na takvo natjecanje. Odricanja je puno, naporni treninzi postaju svakodnevica, a u zadnjim mjesecima prije samog natjecanja ne smije se jesti slatko, čak ni voće. S mužem vodi sportski klub s raznim programima treninga.

- Puno smo truda uložili u to, a sada smo u naš program uveli i program za početnike. Prijavilo se 70 ljudi, a među njima i dosta pretilih osoba kojima radimo raspored vježbanja i plan prehrane - izjavila je Elena. Napominje kako njezini treninzi nisu poput onih u “Životu na vagi” jer smatra da se treneri iživljavaju na kandidatima.

- Nisam gledala više od tri epizode jer mi je bilo mučno u želucu. Osobe koje imaju toliku kilažu, ne mogu raditi kardio treninge dok ne stegnu mišićnu masu, a ovako im propadaju zglobovi. Nije normalno da osoba s tolikom težinom trči, skače, ja tako ne radim - rekla je i dodala:

- Ja nikoga ne tjeram da radi nešto što ne može. Idemo stepenicu po stepenicu, i kada je ta osoba spremna napraviti sklek ili čučanj više, tada to one same osjete. Nisam stroga, ali svakome je teško pratiti tempo ako je do sada samo sjedio i nije se kretao - objasnila je.

SVI IMAJU IZBOR Poručila je ženama da vježbom promjene sve što ih čini nesretnima

PRIPREMALA SE MJESECIMA

Elena je trenirala i pripremala za Izbor za Miss Hrvatske, bivšu missicu Angelicu Zacchigna, a za to joj je trebalo otprilike tri mjeseca.

- Nakon mjesec dana vidjele su se velike promjene. Kad sam je fotografirala drugi put, nakon mjesec dana, i usporedila s početnim fotografijama, ona je bila šokirana i rekla mi je da sam mađioničar - pohvalila se trenerica. Poručila je svima, a pogotovo ženama, da promjene sve što ih čini nesretnima, da izađu iz zone ugode jer, imaju mogućnost izbora.

- Svi smo anđeli s jednim krilom i da bismo mogli letjeti moramo samo jako zagrliti osobu koju volimo - rekla nam je Elena za kraj.